「この本を手に取ってくださったみなさんのおかげです！ まだまだたくさんの方に届きますように……」

8月に発売された3rd写真集『I DO Love』が大好評につき重版が決定した江籠裕奈。写真集では、グループ時代、 “天使” と称された美少女が、時を経て “女神” へと転生した麗しい姿をタイの楽園のような太陽のもとで大胆に見せている。

さらに、本編には収まりきらなかったアザーカットを新たにデジタル写真集として近日発売することも決定した。その最速公開となるのが今回のカットだ。

「写真集に入れられなかったお気に入りの素敵な写真たちを詰め込みました！ また新しい魅力の詰まったもうひとつの写真集も、ぜひチェックしてください！」

えごゆうな

25歳 2000年3月29日生まれ 愛知県出身・T162・2011年10月、SKE48に5期生として加入。2023年末に12年間在籍したSKE48を卒業。卒業後もソロアイドルとして活動。今年6月18日には、3rdシングル『Only Lonely』をリリースし、同日付オリコンデイリーチャートで5位を獲得。12月3日には5thシングル『D∞ll』（ドール）リリース決定。現在、3rd写真集『I DO Love』（光文社）が大好評発売中

※＜江籠裕奈3rd写真集重版記念イベント開催！＞

“天使” から “女神” へと転生した美しい姿が大好評。江籠裕奈3rd写真集『I DO Love』の重版を記念して愛知・東京・オンラインで重版記念イベントをおこないます。ここでしか手に入らない特典も盛りだくさん。

※対象商品は写真集通常版となります。

・10/18（土）11:00〜 @星野書店 近鉄パッセ店（愛知）

・10/19（日）13:00〜 @光文社本社ビル1階ロビー（東京）

・10/19（日）18:00〜 @MUVUS（オンライン）

※江籠裕奈3rd写真集アザーカット版（仮）は近日発売予定！ 乞うご期待!!

写真・カノウリョウマ

スタイリスト・筒井葉子（PEACE MONKEY）

ヘアメイク・花井麻実