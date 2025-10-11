「グラビアはすごく久しぶり。以前は撮られることで精一杯だったんですけど、今は感情を乗せて表現することができるようになったかなと思っています。あの頃は20代中盤でしたが、今はもう20代最後の年齢。外見も内面も変わって、新しい気持ちで撮影に臨めました」

圧巻のプロポーションを誇るグラビア女王・奈月セナ。女優としても活躍する彼女は、10月から放送のドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）に出演する。

「私が演じる進藤奏子は、言ってしまえば悪女。でもすごく人間らしい部分もあって、いろいろな葛藤をしながら生きている女性です。私は役作りをするときはいつもその役の生い立ちから考えます。家庭環境や学校、どんな人間関係を築いてきたのか……。ひとつひとつ想像して人物像を探るようにしています」

プライベートでは「将来を見据えた投資をしたい」と堅実な一面ものぞかせる。

「最近NISAを始めたばかりなんです。この物価高の世の中を生きていくために、投資はもっと勉強したいです！」

なつきせな

29歳 1996年5月30日生まれ 岐阜県出身 T172 2018年にグラビアデビューをすると、類まれなるプロポーションが注目を集めグラビア界を席巻。女優としても活躍しており、2024年公開の映画『痴人の愛』ではヒロインを熱演。10月7日から放送のドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）にも出演する。そのほか最新情報は、公式Instagram（＠natsuki_sena）にて

写真・笠井爾示

スタイリスト・上野 珠

ヘアメイク・YOSHi.T