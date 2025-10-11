「8月末でデビューから丸8年がたって、9年めに入ったんです。デビュー当時はグラビア撮影がすごく多かったんですけど、ほかの仕事が忙しくなったりであまりやっていなかった時期もあって。ただ、いちばん長く続けているのはグラビアですし、どの現場も本当に楽しくて、やっぱりグラビアが好きですね」

デビューから間もない15歳で「ミスマガジン2018」のグランプリに輝き、いまや押しも押されもしないグラビアクイーンとなった沢口愛華。表情、ポージング、スタイルと、あらゆる要素が進化を続け、「いまは本当にいいペースでやらせてもらっていて。ご飯もちゃんと食べて健康的に過ごしながら、いい感じに絞れていますし、仕事と私生活のバランスがちょうどいいんだなと思います。先日ピラティスに行ったら、これまでは翌日になっていた筋肉痛が翌々日にきたことが少しショックでしたけど（笑）」と、充実の時を迎えている。

「最近はスーパーフォーミュラや世界ラリー選手権みたいなモータースポーツのレポーターをやらせていただくことが増えてきたんです。もともと好きで観ていたので、それが仕事になっていることが嬉しくて。私自身も、期限ギリギリでしたけど、自動車学校を卒業したので、もうすぐ車の免許を取れるんですよ。まずは、お母さんと（埼玉県越谷の）レイクタウンに行く約束をしています。あと、今年中に友達と出雲大社に旅行に行く予定なので、『運転代わるよ』と早く言いたいです（笑）。これからも、仕事も私生活もちゃんと楽しんでいきたいですね」

さわぐちあいか

22歳 2003年2月24日生まれ 愛知県出身 T155 「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞。以降、グラビアアイドルとして各誌を席巻。現在は、グラビアに加え、10月2日スタートのドラマ『御社の乱れ正します！ 2』（BS-TBS）出演、スーパーフォーミュラ公式アプリ「SFgo」アンバサダーなど、幅広く活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@sawa_aika827）、公式Instagram（@sawaguchi_aika_official）にて

写真・YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

スタイリスト・笹谷監子

ヘアメイク・木部明美（PEACE MONKEY）