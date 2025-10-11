Image: 株式会社ハレルヤ

取引先との会食、スマートに会計を済ませたい。そんなとき、ポケットから取り出す財布が使い込まれて美しいモノだったら、信頼感もぐっと上がるはずです。

でも実際、上質な本革財布ほど雨や汗で変色しやすいイメージがあったり、使い込んでエイジングさせていくのは難しいのでは？と心配になったりしませんか。

もし、本革の持つ品格と、天候を気にせずにすむタフさ、そして使い勝手の機能性のすべてを併せ持った財布があるとしたら。そんなビジネスパーソンの理想を形にしたのが、今回ご紹介する「FOLIO2.0 Noble」です。

水も汚れも気にしない防水レザーは手が掛からず

Image: 株式会社ハレルヤ

本革財布の長年の課題は、水に対するデリケートさでした。「FOLIO2.0 Noble」は、そんな常識を軽やかに乗り越えます。

その秘密は、革の表面に膜を張るのではなく、防水剤を繊維の奥深くまで浸透させる独自の製法にあります。

Image: 株式会社ハレルヤ

突然降りかかる雨やうっかりこぼしたコーヒーも、ハンカチで拭きとれば安心して使える。もう、革財布を過保護に扱う必要はありません。

お手入れの手間を軽減した仕様は、日常使いの強い味方。天候やシーンを問わず、いつでも連れ出せる安心感で、本革財布をぐっと身近なものにしてくれるはずです。

ポケットはスマートなまま、見た目以上の大容量

Image: 株式会社ハレルヤ

小さい財布は、収納力を犠牲にするもの。そんな諦めは、もう不要です。

「FOLIO2.0 Noble」は前モデルから幅を1.5cmもシェイプアップし、まさに「手のひらサイズ」を実現。写真のように、ジャケットの内ポケットやパンツのポケットにも、すんなり収まるサイズ感となっています。

Image: 株式会社ハレルヤ

こんなにもコンパクトな見た目からは想像もつかない収納力が、この財布の真骨頂！ 必要なカード、紙幣、小銭をきっちり整理して収めてくれる懐の深さも秘めているんです。コンパクトさと収納力、この嬉しい矛盾こそが「FOLIO2.0 Noble」の大きな魅力かもしれません。

防水性を兼ね備えた「てのひらにおさまる二つ折り財布」FOLIO2.0 Noble 9,332円 【先着100名限定30%OFF】FOLIO2.0 Noble 1点 商品ページを見る

会計がスムーズになる仕分けの工夫

Image: 株式会社ハレルヤ

会計のスムーズさを後押しするのは、「FOLIO2.0 Noble」の技あり設計です。

財布を開けば、カードは用途別に配置された11カ所のポケットが。使用頻度に応じて定位置を決めれば、目当てのカードは一目瞭然です。小銭入れには仕切りが設けられ、硬貨の種類を分けておくことで支払いがスムーズに。硬貨が偏らないことで、財布が膨らみにくいとの恩恵もあります。

Image: 株式会社ハレルヤ

さらに、札入れやフリーポケットも仕分けを前提とした設計で、レシートや鍵、常備薬といった細かなモノまで収納可能。どこに何があるか直感的に把握できるこの感覚は、一度味わうと手放せなくなりますよ。

持つ喜びを刺激する、品格あるミニマルデザイン

Image: 株式会社ハレルヤ

財布の機能性にも増して気になるのは、大人の持ち物としての品格という方も多いと思います。「FOLIO2.0 Noble」は、そんな勘所も押さえています。

使用されているのは、程よい光沢となめらかな手触りが特長の牛革（バッファローレザー）。シックで落ち着いたダークトーンのカラーリングは、スーツスタイルを格上げし、持ち主の品格を雄弁に物語ります。

左からNero (ネロ)、Brandy (ブランデー)、Ocher(オーカー) Image: 株式会社ハレルヤ

過度な装飾を排したミニマルなデザインは、まさに機能美の極み。ビジネスシーンで自信を持って取り出せる逸品です。

ただでさえ忙しい毎日。「FOLIO2.0 Noble」は、「財布の品質管理を気にかけている余裕はない」というビジネスパーソンも裏切ることなく、美しい見た目のまま伴走してくれます。

タフな機能性と、洗練されたデザイン。そして、日々の小さなストレスから解放してくれる、考え抜かれた設計を備えたコンパクト財布についてのさらなる魅力を、以下からチェックしてみてください。

Image: 株式会社ハレルヤ

