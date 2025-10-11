Myukが、ニューシングル『グライド』を11月26日にCDリリースする。

10月5日に配信リリースされた同楽曲は、現在放送中のTVアニメ『終末ツーリング』のエンディングテーマ。繰り返しの日々の中で立ち止まりながらも、前へ前へと進み続ける決意を歌ったエモーショナルな1曲だ。回り道を肯定し、見えない未来へ向かっていくひたむきな姿勢が、Myukの優しくも芯のある声で表現されている。

シングルCDは、期間生産限定盤としてリリース予定。ジャケットはアニメ描き下ろしで、初回仕様にはジャケットステッカーが封入される。また、本日10月11日より予約がスタートした。

さらに、初の海外単独公演となる『Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”』の開催が発表された。中国の上海、北京を回るツアーとなっており、国内ライブツアー『Message from “Marie”』を海外公演に向けてアップデートした内容となっている。現在、チケットのオフィシャルHP先行を受付中で、申込期間は10月19日23時59分まで。

なおMyukは、2026年にキャリア最大規模のライブツアー『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』を控えている。チケットは先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）