リリーフとしては初のイニングまたぎ

米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。9日（日本時間10日）の第4戦で、佐々木朗希投手は3イニングのスーパーリリーフ。その中で衝撃のボールを披露していた。

終盤までロースコアのしびれる展開となった第4戦。佐々木は1-1同点の8回からマウンドに上がった。

リリーフとしては初の回またぎとなったが、3イニング連続3者凡退と完璧な内容。その中で、JT・リアルミュートへ投じたボールが話題となっている。

米投球分析家ロブ・フリードマン氏は自身のXに、「ロウキ・ササキの、時速89マイルのフォークと時速100マイルの速球の重ね合わせ」として動画を投稿。同じフォームから投じられた2つのボールは、最初は同じ高さにあったものの、フォークはワンバウンドし驚異の落差となった。

米ファンからも驚きの声が続出した。

「嘘だろ！」

「えげつない。気に入った」

「全く同じワインドアップだ。特別な才能」

「これは完全に邪悪だ……」

「打者にとって、こんな投球と対戦するのは本当に悲惨なようだ……」

「狂気的だ……」

「私がこれを打とうとすると、足首を捻挫し、背中の神経を圧迫し、パンツを汚すことになるだろう」

リーグ優勝決定シリーズは13日（同14日）に開幕し、ブルワーズ─カブスの勝者と激突。頼れる守護神が、マウンドに仁王立ちする。



