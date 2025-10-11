MAISONdes、TVアニメ『グノーシア』OPテーマ「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga ＆ TeddyLoid」配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAISONdesが、10月11日24時からTOKYO MX他で放送開始となるTVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマ「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga ＆ TeddyLoid」を10月12日0時に配信リリースする。

■『グノーシア』の世界観を象徴するような強烈なコラボレーションが実現

“住人”として参加するのは、圧倒的なサウンドメイクで国内外に熱狂的な支持を得るGiga ＆ TeddyLoid。ボーカルにはホロライブ所属のVTuber、こぼ・かなえる、そして“嘘から生まれた歌姫”ことバーチャルシンガー重音テトを迎え、作詞はDUSTCELL のメンバーとしても活動するMisumiが担当した。

異なる次元で活動する4組が“同じ部屋”に集う、まさに『グノーシア』の世界観を象徴するような強烈なコラボレーションが実現。

「疑心」と「欺瞞」が渦巻く『グノーシア』の物語を、緊張感とスリルに満ちたサウンドで描き出す「化けの皮」は、アニメの映像と重なり合うことでさらに深い意味を帯び、MAISONdesのあらたな“部屋”として視聴者の心に鮮烈な印象を残しそうだ。

なお、重音テトがテレビアニメシリーズの楽曲に参加するのは今回が初となり、バーチャルシーンにおけるあらたな歴史的瞬間としても注目が集まる。ぜひ、アニメの初回放送とともに“真実と虚構が交錯する夜”を体験しよう。