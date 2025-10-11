MAISONdes、TVアニメ『グノーシア』OPテーマ「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga ＆ TeddyLoid」配信リリース
MAISONdesが、10月11日24時からTOKYO MX他で放送開始となるTVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマ「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga ＆ TeddyLoid」を10月12日0時に配信リリースする。
■『グノーシア』の世界観を象徴するような強烈なコラボレーションが実現
“住人”として参加するのは、圧倒的なサウンドメイクで国内外に熱狂的な支持を得るGiga ＆ TeddyLoid。ボーカルにはホロライブ所属のVTuber、こぼ・かなえる、そして“嘘から生まれた歌姫”ことバーチャルシンガー重音テトを迎え、作詞はDUSTCELL のメンバーとしても活動するMisumiが担当した。
異なる次元で活動する4組が“同じ部屋”に集う、まさに『グノーシア』の世界観を象徴するような強烈なコラボレーションが実現。
「疑心」と「欺瞞」が渦巻く『グノーシア』の物語を、緊張感とスリルに満ちたサウンドで描き出す「化けの皮」は、アニメの映像と重なり合うことでさらに深い意味を帯び、MAISONdesのあらたな“部屋”として視聴者の心に鮮烈な印象を残しそうだ。
なお、重音テトがテレビアニメシリーズの楽曲に参加するのは今回が初となり、バーチャルシーンにおけるあらたな歴史的瞬間としても注目が集まる。ぜひ、アニメの初回放送とともに“真実と虚構が交錯する夜”を体験しよう。
■こぼ・かなえる コメント
テレビアニメ『グノーシア』オープニングテーマ「化けの皮」を歌わせて頂いている、こぼ・かなえるです！
アニメのオープニングテーマを歌うのは今回が初めてで、このようなご機会をいただき、とても光栄です！
この曲は、『グノーシア』の世界に関連する要素を多く用いているので、アニメと共に、この曲を楽しんでいただければ嬉しいです！よろしくお願いします！
■Giga ＆ TeddyLoid コメント
タイアップが決まった瞬間から、「この作品でどんな新しい挑戦ができるのか」と胸が高鳴っていました。
Kobo Kanaeruさんと重音テトの共演、そしてMisumiくんによるリリックを通じて、『グノーシア』が持つ謎めいた世界観と異世界的な空気感を表現できたと感じています。
■リリース情報
2025.10.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga ＆ TeddyLoid」
■関連リンク
TVアニメ『グノーシア』作品サイト
https://gnosia-anime.com/
MAISONdes OFFICIAL SITE
https://www.maisondes-6half.com/
こぼ・かなえる OFFICIAL X
https://x.com/kobokanaeru
重音テト OFFICIAL SITE
https://kasaneteto.jp/
Giga OFFICIAL X
https://x.com/gigamozuku
TeddyLoid OFFICIAL X
https://x.com/teddyloidspace
■【画像】MAISONdesのアーティストビジュアル
■【画像】「化けの皮」参加アーティスト
重音テト
(C)線 / 小山乃舞世 / TWINDRILL
■【画像】TVアニメ『グノーシア』キービジュアル