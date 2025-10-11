【キングオブコント】レインボー池田“女芸人”に反響 SNSで「吉田さん」がトレンド入り
“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）が、11日に放送。5番手で登場したレインボーの池田直人が演じた“女芸人”について、SNS上では似ている女性芸人として「吉田さん」との名前が相次いで寄せられている。
【写真】レインボー池田“女芸人”のモチーフ？トレンド入りした「吉田さん」
吉田さんとは、お笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣のことで、フジテレビ系バラエティー『細かすぎて伝わらないモノマネ選手権』、ABEMA『チャンスの時間』などで人気を集めている。
2008年から毎年行われ、プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能な同大会。歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。
史上最多エントリー3449組となった今回、ファイナリストには、青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが選出された。
トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
MCはダウンタウンの浜田雅功、アシスタントは日比麻音子アナ、審査員は昨年に引き続き、飯塚悟志（東京03）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）という歴代王者たちが担当する。
