「ＳＶリーグ女子、ＮＥＣ川崎３−０ＳＡＧＡ久光」（１１日、東急ドレッセとどろきアリーナ）

リーグ初戦が行われ、昨季準優勝のＮＥＣ川崎が３−０（２５−１８、２５−２２、２５−２３）のストレートでＳＡＧＡ久光に完勝した。

同僚の佐藤淑乃とともに日本代表アタッカーとして活躍した和田由紀子は左足首負傷のため、ベンチから外れた。

会場には姿を見せチームの完勝を喜んだ和田。中谷宏大監督によると、２週間程前の練習中に左足首を負傷したという。全治は不明だが「本来なら松葉づえを使っているはずだった。回復は早い」と説明した。

この日はセッター対角のヌワカロールが２６得点と爆発。ポジションが重なる和田が復帰後の起用法については「和田はヌワカロールと同じくらいの力量と思っている。ケガがなければ和田スタートと考えていた。できるだけ彼女の力を出したい」と語った。

和田不在でもＳＡＧＡ久光を圧倒する選手層の厚さ。中谷監督は昨季までリヴァーレ茨城、２０２２年まで姫路を指揮しており、下克上を狙うチームから、強豪チームに環境が変化した。「（代表に）ＮＥＣ川崎の選手が多すぎて僕には重圧だったが、期待に応えたい」と、昨季準優勝からの頂点を狙う決意を語った。