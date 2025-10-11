やっぱり【ユニクロ】が正解かも！ 40・50代の秋に♡「優秀スウェット」
ラフになりすぎず、キレイめに着こなせそうな「優秀スウェット」を【ユニクロ】で発見！今回は、ショート丈が特徴のスウェットシャツと、カーブシルエットが特徴のスウェットパンツをご紹介。トレンド感のあるカジュアルコーデを楽しめて、着回しもききそうなスウェットは、ミドル世代の秋コーデに大活躍の予感。
スッキリ着こなせて着回しやすい優秀スウェットシャツ
【ユニクロ】「スウェットクロップドシャツ」\2,990（税込）
トレンドのクロップド丈を採用。スッキリと着こなせそうで、カジュアルになりすぎないのが嬉しいスウェットシャツ。ゆとりのあるシルエットとラグランスリーブが、こなれた印象を与えてくれそうです。シンプルなクルーネックデザインで、ボトムスを選ばず合わせやすそうなのも嬉しいポイント。
ワードローブの1軍になるかも！ 肩がけアレンジもおすすめ
Instagramに「大人カジュアル」のハッシュタグをつけて投稿する@chna1002さんも、「秋冬の主役にはこれ」「1枚あると便利」と、大プッシュ。ジャケットとパンツを合わせたハンサムルックに、スウェットシャツをサッと肩がけ。コーデに奥行きが出て、ワンランク上のきれいめカジュアルを楽しめそうです。
ラフさもきちんと感も備わった大人のためのスウェットパンツ
【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）
公式オンラインストアで「モダンなデザインとリラックス感のあるフィットを完璧に融合」と紹介されているパンツは、美しいカーブシルエットが特徴で、最旬スウェットコーデを楽しみたいミドル世代にぴったりの商品。なめらかな表面感がキレイ見えもサポートします。
配色のセンスが光る大人カジュアル
インフルエンサーの@ko.wearさんは、トレンド感も秋ムードも盛り上がるブラウンカラーをチョイス。こっくりと深みのある色味がリュクスなムードを演出し、大人コーデを格上げできそう。ブラックとのバイカラー配色に、デニムシャツで爽やかなアクセントをプラスすれば、こなれ感のあるスウェットコーデが完成。
writer：mana.i