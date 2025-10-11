新日本プロレス１１日の所沢大会で、ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＤＯＵＫＩ（３３）、ＳＨＯ（３６）組がエル・デスペラード、ＫＵＵＫＡＩ組の挑戦を退け、３度目の防衛に成功した。

６日の後楽園大会で行われたＩＷＧＰジュニアヘビー級王座戦では、ＤＯＵＫＩがＳＨＯの介入アシストを受けてデスペラードからベルトを強奪。相変わらずやりたい放題の「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」と、ＫＵＵＫＡＩとのコンビで雪辱に燃えるデスペラードによるジュニアタッグ王座戦は、またしてもバッドエンドが待っていた。

一進一退の攻防が動いたのは１５分過ぎだった。孤立したＤＯＵＫＩがデスペラードのスパインバスターから、ＫＹＵＵＫＡＩの変型フェースクラッシャーを浴びてしまう。さらにＫＵＵＫＡＩの弓矢固めに捕獲され、窮地に陥った。

しかし、ＳＨＯがレフェリーめがけてデスペラードを突き飛ばし救出。さらにデスペラードに急所攻撃を見舞い、リング上からの排除に成功する。

粘るＫＵＵＫＡＩのムーンサルトプレスで反撃を許したＤＯＵＫＩだったが、カンシオン・デ・クーナだけは許さない。レッグロールクラッチをキックアウトしてロープ際へ飛ばし、場外からＳＨＯが鉄板で一撃。卑劣なアシストからそのまま横入り式エビ固めで丸め込み、３カウントを奪ってみせた。

ジュニア２冠王の座を死守したＤＯＵＫＩは「ハッハッハ！ お前ら、見たら分かるだろ？ 今日も楽勝だったな」と勝ち誇った。「後楽園、そして今日で分かっただろ？ 少し前まで石森（太二）、（高橋）ヒロム、デスペラードのことを３強だとか、そんなことを言ってたな。デスペラードの正論みたいな言葉に洗脳されたクソみてえなファンは、嫌でも分かっただろ？ 俺とＳＨＯの２強時代だ」と高らかに宣言。ＳＨＯも「格が違うんじゃ、オラ！」と呼応していた。