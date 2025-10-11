「今日好き」出演者「TGC北九州」に集結 バックハグ＆ほっぺツン…密着ランウェイに胸キュン【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の参加者が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】「今日好き」カップルが密着
https://twitter.com/modelpress/status/1976958549185212723
「今日、好きになりました。」ステージのトップバッターを飾ったのは、「夏休み編2025」でカップル成立した内田金吾＆多田梨音。トップでは内田が多田をバックハグしたり、多田が内田の頬に手を添えて顔を寄せ合ったりと、ラブラブなランウェイを披露した。
同シリーズに参加した松井芹、同シリーズに続き現在「チュンチョン編」にも出演している榎田一王も仲良くランウェイ。頬に手を添えた可愛らしいポーズに加え、筋肉ポーズも見せた。
続いて登場したのは「ニュージーランド編」の継続メンバーとして「チュンチョン編」に出演中の紗和と、「マクタン編」ぶりに同シリーズ出演となった永瀬さら。2人でハートを作るなど、表情豊かなステージとなった。
最後には「ハロン編」でカップルとなった桜我＆永瀬碧が登場。永瀬が桜我の頬を人差し指でツンツンとするような仕草を見せ、桜我も永瀬の頭をポンポンして返した。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開された。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」出演者集結
◆「TGC北九州」9回目の開催
