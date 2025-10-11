グウィネス・パルトロー母娘が「GapStudio Fall/Winter 2025 Collection 03」のキャンペーンモデルに！

【Gap】のクリエイティブディレクターに就任したザック・ポーゼンが手掛ける新ライン【GapStudio】。3回目となるコレクション「GapStudio Fall/Winter 2025 Collection 03」では、グウィネス・パルトロー母娘がキャンペーンモデルに登場。【Gap】らしいアメリカンファッションを現代風に解釈したルックを披露しています。

グウィネス母娘に寄り添ってきた【Gap】がさらなる進化を

「GapStudio Fall/Winter 2025 Collection 03」のキャンペーンモデルに起用されたグウィネス・パルトロー

世代間の架け橋となり、カルチャーを創り出すキャンペーンを提案する【Gap】。今コレクションではグウィネス・パルトローとアップル・マーティン母娘を起用し、タイムレスなデザインに新たな視点をもたらします。

グウィネス母娘は本キャンペーンに起用され、こうコメントしています。

「私の家族にとって【Gap】はいつも身近で大切な存在でした。クラシックでありながらエフォートレス。その魅力にザック・ポーゼンの新たな視点を加えることで、これまで以上に自分らしく着こなせるブランドになりました」（グウィネス・パルトロー）

「【Gap】は私と一緒に成長してきたブランドです。子供の頃はいつも【GapKids】を着ていましたし、その頃からファッションが大好きでした」（アップル・マーティン）

ザック・ポーゼンによる洗練されたアメリカンファッションを提案

ザック・ポーゼンがデザインしたコレクションは、1960年代のロマンティシズムとフューチャリズム、1990年代のニューヨーク・ダウンタウンのフェミニンなミニマリズムとエネルギーに着想を得ています。洗練されたカプセルコレクションとして構成され、着る人に寄り添い、汎用性に富み、時代を超えて再解釈される37点のアイテムをリリース。

左「GapStudio デニム ツイード フリンジ ジャケット」\34,900、「GapStudio ヴィーガン パテントレザー クロップジャケット」\29,900

シャープな仕立てとタイムレスなテキスタイルが織りなすデニムツイードジャケットは、世代を問わない究極の洗練アイテム。柔らかくしなやかな質感でエレガントでありながら、フロントや袖口のファスナー、胸元のフリンジががエッジなスパイスに。

ダメージ加工が施されたヴィーガンパテントレザー生地で作られたジャケットは、ショート丈。フロントの大きなボタンやシャープな襟がスタイリッシュなムードを加速させます。

左「GapStudio クロップドカーディガン」\18,900、右「GapStudio ミッドライズ プリーツ バギートラウザー」\16,900

セットアップで着たいカーディガンとトラウザー。

優しく心地良い肌触りのコットン混カーディガンは、クラシカルなクロップド丈でありながら開きが少し大きめなネックラインで抜け感を演出。

伸縮性のある優しく心地良い肌触りで、ゆったりしたはき心地のバギートラウザー。全体にピンストライプがプリントされた、さりげなくこだわったデザインです。

左「GapStudio ダブルブレスト テーラード カーコート」\49,900、右「GapStudio ポプリン ベルト マキシシャツドレス」\18,900

ダブルブレストのコートも伸縮性のある優しく心地良い肌触り素材を用い、クラシカルなテイラードフィットに。

柔らかくしなやかな質感のコットンポプリンシャツワンピースは、マキシ丈のオーバーサイズで様々な着こなしが楽しめる1枚。結ぶタイプの共布のベルト付きで、コーディネートの幅がさらに広がります。

「GapStudio Fall/Winter 2025 Collection 03」は一部の【Gap】ストアと公式オンラインストアで好評発売中です。

