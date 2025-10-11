猫ちゃんと暮らしていると、猫ちゃんと飼い主さんの間で自然と合図が出来ていることもあるのではないでしょうか？そんなふたりだけの合図に気づいた猫ちゃんの様子が可愛いと、7万再生を超える話題に。「こんなに喜んでくれるなら、この声のトーンで呼んじゃいますよね」「わくわくが伝わってきます」と、反響が寄せられることとなりました。

【動画：窓の外を眺めていた猫→遊びに誘うときの声のトーンで呼んでみると…】

飼い主さんが窓辺にいたかぐや君を呼んでみると…

飼い主さんの合図に反応する猫ちゃんの光景が話題となっているのは、Instagramアカウント『kagukagu0918』の投稿。この日、キジトラ猫のかぐや君は窓辺でジッとしていたそう。窓の外を眺めて、景色を楽しんでいたようです。

そんなまったりモードのかぐや君の姿を見かけた飼い主さんは、かぐや君に声をかけてみることに。いつもよりも少し声を低くして、ユーモア混じりな声のトーンでかぐや君の名前を呼んでみる飼い主さん。すると、かぐや君は飼い主さんのその声を聞いて、飼い主さんが遊んでくれるのだとすぐに気づいたご様子。飼い主さんの方を一瞬振り向いたかと思うと、かぐや君はしっぽをゆらゆらと揺らし、楽しそうに立ち上がったのでした。

かぐや君の遊びスイッチがオン！

飼い主さんの声を聞いて、一瞬で遊びスイッチが入ったかぐや君。飼い主さんがもう一度かぐや君の名前を呼んでみると、かぐや君は近くにあった枕の下に潜り込んで身を隠そうとしたといいます。

しかし、かぐや君の体を隠すには枕は少し小さかったご様子。お尻が丸見えになってしまったかぐや君の姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

その後も、飼い主さんが名前を呼ぶたびにしっぽを揺らしたり、走り出したりと、飼い主さんに遊んでもらえてとても楽しそうなかぐや君なのでした。

ママの声に耳をそばだてるかぐや君

また別の日には、飼い主さんとボール遊びをすることになったかぐや君。飼い主さんが「ボール投げるよ」と言うと、かぐや君はすぐに遊びモードへ突入。飼い主さんがボールを投げた瞬間、ボールが転がっていった方へと駆け出します。

そして…なんとかぐや君は、ボールを口に咥えて飼い主さんのところへと戻ってきたそう！そのお利口すぎる姿に、驚きを隠せません。

大好きな飼い主さんの合図があれば、一瞬で気持ちを切り替えられてしまうかぐや君なのでした。

飼い主さんと遊ぶかぐや君の姿には、「元気なかぐや君が見られてとても幸せです」「枕の下に隠れるなんて可愛すぎる」「かくれんぼをしているつもりなのかな」とコメントが寄せられています。

