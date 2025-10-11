桜田ひより、共演者からLINEを聞かれても「断る」 「ちゃんと言うんだ」と驚きの声
女優の桜田ひよりが、8日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系／毎週水曜21時）に出演。共演者との人付き合いについて語り、「LINEを聞かれても断る」と明かした。
【写真】スタイル抜群！ 桜田ひよりの“ヘソ出し＆美脚”スタイル
この日の番組のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。共演者とのLINE交換について、桜田は「一緒に共演したりして、『今後もこの方とプライベートで会うのか？ 果たしてどうなんだろう』」と考えるといい、「LINEを交換するのは仲良くなりたい前提なので、あんまり聞かれることもないんですけども、『ちょっとこの方怖いな』って思ったら、やんわりと断ります」と明かした。
MCの上田晋也から「“LINEでも交換しようよ”って言われたら、なんて言うの？」と尋ねられると、「もうちょっと仲良くなってからがいいです」と、ためらわずに答えると即答。スタジオからは「ちゃんと言うんだ」と驚きの声が上がった。
また、共演者とのグループLINEについて聞かれると、「作品の中でグループLINEが作られるみたいな話をよく聞くんですけど、その経験がほとんどなくって。でも、もしかしたら私だけが入ってないのかもしれないですよね」と笑いを交えつつコメント。自身からグループを作ることについては「ないです、ないです。絶対嫌です」ときっぱり答えていた。
