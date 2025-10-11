◆バレーボール ▽大同生命ＳＶリーグ女子 第１節 ＮＥＣ川崎―ＳＡＧＡ久光（１１日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）

ＮＥＣ川崎が開幕戦でＳＡＧＡ久光を３―０で下し、快勝発進とした。日本代表エースのアウトサイドヒッター、佐藤淑乃（よしの）はチーム３位の１２得点と活躍。「いいスタートが切れた」と３５６２人の前で笑顔がはじけた。

第１セットで１２―９から強烈なバックアタックを決めると、２５点目を奪った。第２Ｓに入ってもバックアタック、軟打など多彩な攻撃で次々と得点を重ねた。ネーションズリーグや世界選手権では、高さのある相手へのオフェンスが課題だったが、国内リーグでは「ディフェンスしている人とどう戦うか」をテーマに掲げている。

世界選手権は３位決定戦でブラジルに敗れ４位。メダル獲得はならなかったが、チーム最多３４得点と存在感を示した。大舞台を経験し、「チームが苦しい状況で、大事な１点を取ることが仕事」と責任感も生まれた。

日本代表効果もあり、開幕節のチケットは２日間ともに完売。「プレーで観客の方々を楽しませていきたい」とファンへ活躍を誓った。昨季はチャンピオンシップで大阪Ｍに敗れ２位。「チームとして、去年の悔しさを晴らして優勝したい」と悲願のリーグＶへ力を込めた。