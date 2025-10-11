¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿DF¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡©¡¡¥ë¥±¥Ð¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥ì¥¢¥ë¤éÊ£¿ô¥Á¡¼¥à¤¬´Ø¿´¡£°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó100²¯±ß
Áª¼ê¤Î°éÀ®¤ËÄ¹¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡£º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè6Àá¤ò½ª¤¨¤Æ4¾¡1Ê¬1ÇÔ¡¢¾¡¤ÁÅÀ13¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Çº£¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥«¥¹¥Æ¥í¡¦¥ë¥±¥Ð¤À¡£
22ºÐ¤Î¼ã¤¤CB¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤ò¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ËÇäµÑ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸å³ø¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥è¥ó¤«¤é³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥ë¥±¥Ð¤À¤¬¡¢¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Øcaughtooffside¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Àª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ë¥±¥Ð¤Ë¤Ï9000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò²¼²ó¤ë6000Ëü¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó104²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏCB¿Ø¤Ë²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬34ºÐ¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¼éÈ÷¼Ô¤ÎÂàÃÄ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢CBÃµ¤·¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£