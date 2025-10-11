パキスタン、アフガン首都を空爆か…タリバンの指導者の車両と宿泊先が狙われる

【テヘラン＝吉形祐司、ニューデリー＝青木佐知子】アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権の国防省は１０日、隣国パキスタンが首都カブールなどを領空侵犯し、東部パクティカ州で市場を空爆したとする非難声明を発表した。

タリバン筋はカブールも攻撃されたと本紙に明らかにし、緊張が高まっている。

攻撃は９日夜で、死傷者など詳細は発表されていない。タリバン筋によると、カブールでは、タリバンを支持してきたパキスタンのイスラム武装勢力「パキスタン・タリバン運動（ＴＴＰ）」の指導者の車両と宿泊先が狙われた。安否は確認できていないという。

パキスタンは、西部のアフガン国境周辺でテロを活発化させているＴＴＰをタリバンが保護していると批判してきた。過去にもテロ対策を理由にアフガンを攻撃しており、昨年３月にはアフガン側が報復攻撃した。

パキスタン軍報道官は１０日の記者会見で、攻撃実施の明言を避けつつアフガンがテロの拠点に使われていると主張し、「国民の命を守るため、必要なことは何でもする」と語った。

アフガンのアミールハーン・ムタキ外相はインドを訪問中だ。インドはカシミール地方を巡り５月にパキスタンを攻撃しており、パキスタンはタリバンとインドの接近も警戒している。