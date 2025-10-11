さんま＆太田光、“コンビ”として漫才披露 広末涼子や米倉涼子の名前ぶっこむ「怒られるぞ!」
お笑い芸人の明石家さんまとお笑いコンビ・爆笑問題の太田光が11日、TBS系『お笑いの日2025』(14:00〜21:56)に生出演し、コラボネタを披露した。
1日だけの“コンビ”の結成し、漫才を披露したさんまと太田。自己紹介で、太田が「ビートたけしです」とボケるところで噛み、さんまが「噛んだやろ!」とツッコむと、太田は「緊張してるの!」と返した。
自己紹介は続き、太田は「大竹しのぶと申します」とボケを続け、「広末涼子です」という挨拶も。4日深夜に放送された『オールスター後夜祭'25秋』で広末を用いたクイズを出題し、事務所からの抗議を受けてTBSが謝罪したばかりで、さんまは「また怒られるぞ! 謝罪文書かされるぞ!」とツッコんだ。
また、太田は「素人がSNSやるなよ!」と、炎上したチョコレートプラネット・松尾駿の発言もネタに。さらに太田は「私が米倉涼子です」とぶっこみ、最近の話題を盛り込んだネタで爆笑を誘った。
