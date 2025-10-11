新日本プロレス１１日の埼玉・所沢大会で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）＆ＯＳＫＡＲ（２７）がＶ１戦へ向け、猛デモを敢行した。

Ｋ．Ｏ．Ｂは１３日両国大会で海野翔、＆上村優也組とのＶ１戦を控えている。ビッグマッチ前最後の大会となったこの日は、上村、本間朋晃組と対戦した。好連係で試合を優位に運ぶと、最後はＯＳＫＡＲが本間をスリーパーホールドで捕獲。完全に動きを止めて、レフェリーストップ勝ちを収めてみせた。

さらに決着後のリング上でもＩｃｅが上村にストンピングを連発し、合体技Ｋ．Ｏ．Ｂ（ＩｃｅのキックとＯＳＫＡＲのツームストーンパイルドライバー）を狙う。するとここに海野が登場し上村を救出。しかし、２人は海野に狙いを切り替えると、強烈なＫ．Ｏ．Ｂをさく裂させてＫＯしてみせた。

両国決戦へ弾みをつけたＩｃｅは「おい、ヒートストーム（上村）、後楽園（１３日）でのサシで燃え尽きとるんじゃねえか？ あと海野翔太、もっと生の感情を出してこい。お前もヒートストームみたいによ、プロレスでしか得られないハイを感じろ。レッツ・ゲット・ハイ」と挑戦者組を挑発。８月の凱旋帰国からいきなりベルトを奪取した若きタッグ王者が、新世代のエース候補２人を返り討ちにする。