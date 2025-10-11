新日本プロレス１１日の埼玉・所沢大会で、「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＳＡＮＡＤＡ（３７）がドリラ・モロニー（２８）からの「ノーＤＱマッチ」要求を受諾した。

ＳＡＮＡＤＡは１３日両国大会でモロニーとのシングルマッチを控えている。６日後楽園大会ではタッグマッチで激突した際、場外へ避難したままリングに戻らずわずか４分２０秒でリングアウト負け。怒り心頭のモロニーから、両国での一騎打ちを反則裁定なしのノーＤＱ戦に変更するよう求められていた。

この日の大会では金丸義信と組んでモロニー＆クラーク・コナーズと対戦した。ギターショットを狙ったものの、これをかわされて急所攻撃を浴びるとやはり場外へ避難。そしてやはりそのまま戻ってくることはなく、またもリングアウト負けとなった。

すると試合後のリング上では、コナーズに羽交い絞めにされた金丸がモロニーにギターショットを狙われてしまう。モロニーから「お前の選択肢は２つだ。俺とノーＤＱマッチをやるのか、それともギターをこのクソ野郎に叩きつけて壊されるのか。お前が選べ」と迫られた。

最初は「ノー」を突きつけていたＳＡＮＡＤＡだったが、モロニーが金丸にギターを近づけると「モロニー、待て！ ギター壊されるとおカネかかっちゃうからやめてくれよ」と急にカタいことを言い出し制止する。なおも脅迫めいた態度を取られると「オーケー、ノーＤＱマッチ、やってやるよ」とついに受諾。しかし要求を飲んだにもかかわらず金丸はギターショットのエジキとなってしまい、ＳＡＮＡＤＡとモロニーの因縁はさらに深まった。