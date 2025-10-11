ME:I、北九州初上陸でトリ飾る AYANE（高見文寧）は「右の親知らず取ってやってきました！」【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）が10月11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】ME:I「TGC」北九州初上陸の様子
『Click』で華麗にスタートを切ったME:Iは、白を基調としたコーディネートでそれぞれの個性が伝わる爽やかなファッションを披露。見どころのダンスブレイクでは、7月1日より活動を休止しているRAN（石井蘭）に代わり、SUZU（山本すず）がセンターを務めるなどメンバー全員でのフォローが光った。
トークコーナーでは、MOMONA（笠原桃奈）が「みなさんをME:Iの魅力で虜にできるように頑張ります！」、MIU（櫻井美羽）が「北九州初上陸です！」と一言ずつコメント。続けて AYANE（高見文寧）が「右の親知らず取ってやってきました！」と驚きの報告をすると、メンバーは「思っていたより腫れていた（笑）！」とにっこり。また、RINON（村上璃杏）は「みんな好いとーよ！」と開催地である福岡の方言・博多弁で愛を表現した。
さらに今回、RINONがランウェイを歩いたことについて話題が上がるとAYANEはすかさず「うちのRINONちゃんをお願いします」とRINONに密着。仲睦まじい様子に観客はほっこりしていた。続く『Hi−Five』『MUSE』で会場の熱気はさらに上昇。ラストの楽曲『THIS IS ME:I』では、ME:Iのチームワークが存分に輝く一糸乱れぬパフォーマンスが披露され、MOMONAの宣言通り、観客はすっかりME:Iの虜になっていた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。また、ME:Iのほか、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
◆ME:I、北九州に初上陸
◆「TGC北九州」9回目の開催
