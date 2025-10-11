生見愛瑠、美肩＆デコルテ際立つオフショル姿【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】女優でモデルの生見愛瑠が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】めるるの美しいボディライン
https://twitter.com/modelpress/status/1976950042167853417
生見は美しいデコルテから肩のラインを際立たせるオフショルダートップスにワイドパンツを合わせたブラックコーデで登場。大ぶりのピアスと華奢なシューズで上品さをプラスしていた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
