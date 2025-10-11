FANTASTICS「TGC北九州」初出演＆瀬口黎弥が福岡凱旋 地元高校ダンス部とSPコラボ【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】FANTASTICSが11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】FANTASTICS、高校ダンス部と一糸乱れぬパフォーマンス
「TGC北九州」初出演となる同グループは、鮮やかなグリーンで統一した衣装で登場。盛り上がること間違いなしの楽曲『BFX』で幕開けすると、さっそく会場のボルテージはMAXに。中島颯太が「盛り上がっていきましょう！」と観客を煽り、さらに熱気が増したところで『Got Boost？』を披露。福岡県出身の瀬口黎弥を筆頭に息の合ったキレあるダンス、そして甘い歌声を響かせた。
そして最後は「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」の一環として、学校法人 常磐学園 常磐高等学校ダンス部「TLovlemaKers」（トラブルメーカーズ）とスペシャルコラボレーション。LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導や、FANTASTICSとのリハーサルを経た『Choo Choo TRAIN』を披露した。イントロが流れると、会場から歓声が。ダンスブレイクでは、迫力あるダンスでそれぞれの個性をアピールした。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSのほか、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
◆FANTASTICS、常磐高等学校ダンス部とコラボ
◆「TGC北九州」9回目の開催
