「TGC北九州2025」齋藤飛鳥・生見愛瑠・池田美優・FANTASTICS・FRUITS ZIPPER・ME:I、100組以上の豪華出演者に観客熱狂【写真特集】
【モデルプレス＝2025/10/11】「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）が10月11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催され、齋藤飛鳥、生見愛瑠、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:Iら総勢100組以上のモデル、俳優、女優、アーティストが出演し、会場を沸かせた。約5時間にわたったイベントのフィナーレで池田美優は「たくさん盛り上がってくれてありがとうございます」と感謝を口にした。【写真特集】
東京ガールズコレクション（TGC）の地⽅開催では最多となる9回⽬を迎えた「TGC北九州2025」。⼈気スタイリスト高橋美咲⽒（※「高」は正式には「はしごだか」）が⼿掛けたファッションステージで開幕し、女優の齋藤飛鳥がTGC初のトップバッターを飾った。その後のステージでも生見愛瑠、池田美優、せいら、村重杏奈、希空、ゆうちゃみ、MINAMIらが最旬秋冬トレンドファッションに身を包みランウェイを歩いた。
MCを務めたのはウエンツ瑛⼠と宇垣美⾥。イベント中盤には10⽉17⽇に公開を控える映画「ストロベリームーン」のスペシャルステージが展開。同作品で⻑編映画初主演を務めた當真あみ、共演の齋藤潤、池端杏慈、吉澤要⼈（原因は⾃分にある。）が手で丸を作る「ストムン（ストロベリームーンの略称）ポーズ」を披露するなどして歓声に応えた。
ライブパフォーマンスで会場を熱気に包んだのはFANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:Iら。FANTASTICSは地元・常磐⾼等学校ダンス部「TLovlemaKers」と「Choo Choo TRAIN」でスペシャルコラボレーション。FRUITS ZIPPERはテレビアニメ「クレヨンしんちゃん」5年ぶりとなる新主題歌「はちゃめちゃわちゃライフ！」、代表曲「わたしの⼀番かわいいところ」など3曲を披露した。
「TGC北九州2025」のテーマソング「Romance」を書き下ろしたのは福岡発の3⼈組バンド・マルシィ。「地元・福岡を盛り上げたい」という想いが熱を持って会場に届いた。イベントのトリを飾ったME:Iは「Click」「Hi-Five」「MUSE」「THIS IS ME:I」の4曲を披露する堂々たるステージング。MIUはいっぱいの観客を見渡し「北九州に初上陸です！」と笑顔を弾けさせた。（modelpress編集部）
◆齋藤飛鳥がトップバッター「TGC北九州2025」9回目の開催
◆當真あみ主演映画キャストも登場
◆FANTASTICS・FRUITS ZIPPER・マルシィ・ME:Iらアーティストも盛り上げる
