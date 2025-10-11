「ＳＶリーグ女子、ＮＥＣ川崎３−０ＳＡＧＡ久光」（１１日、東急ドレッセとどろきアリーナ）

リーグ初戦が行われ、昨季準優勝のＮＥＣ川崎が３−０（２５−１８、２５−２２、２５−２３）のストレートでＳＡＧＡ久光に完勝した。

エースで日本代表の佐藤淑乃は１１得点、課題に掲げるサーブレシーブは成功率８３・３％と攻守に貢献。「すごくいいスタートが切れた」とうなずいた。

第１セットは８−４から荒木の速攻をブロックで止めガッツポーズ。競った第３セットは１０−１２からバックアタックを決め、逆転の流れをつくった。代表戦は相手の高さとの戦いとし、国内リーグ戦は「フロアディフェンスがすごくいいので、デフェンスとの駆け引きが大切になる。世界とは違った課題が出てくる」と説明した。

昨季は準優勝。「チームとしては悔しさを晴らしたい。個人ではチームが苦しい時に点を取れる選手になりたい」と誓った。４位ながら注目を集めた世界選手権効果でチケットはチーム初の完売。３５６２人の歓声に「すごくうれしい」と喜んだ。

今季から指揮を執る中谷宏大監督は二人の外国人選手を挙げて、この日の佐藤の働きを「両サイドが強力だったので、バックアタックが少なかった。でもメンバーの組み合わせでは、もっと点を取ってもらう場合もある。きょうはディフェンスで頑張ってもらったが、組み合わせによって優先順位が変わる」と評価。その上で「ただ、一番点を取ってほしいポジションであるのは変わらない」と、万能型アタッカーとしての役割を期待した。