¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤¬£±£±Æü¤Ë¼«¿È¤é¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µ´±Û¤ÎÂçÀèÇÚ¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡¢Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¤Ë¤è¤ë¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥³¥ó¥Ó¡£¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¡¢£Â¡õ£Â¤é¤È¤È¤â¤Ë£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Î¡ÖÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¡×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡££¸£±Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¡ÖÎø¤Î¤Ü¤ó¤Á¥·¡¼¥È¡×¤¬£¸£°ËüËç±Û¤¨¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£°ÛÎã¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤ª¤µ¤à¤ÏÆ±¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«²ñ¼Ò¤âÇä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡ØÇä¤ì¤Ø¤ó¡¢Çä¤ì¤Ø¤ó¡££±ËüËç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¥ì¥³¡¼¥É½Ð¤¹Á°¤Ë¤Þ¤º¸¶È×¸¢¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Í¤ó¡£¡Ê¥ì¥³¡¼¥É¤¬¡ËÇä¤ì¤¿¤é¤½¤³¤Ë¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Í¤ó¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤¬¡¢Ìó£³£°Ëü±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¶È×¸¢¤òÇã¤¤¼è¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¿ô²¯¤ÎÍø±×¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¤µ¤à¤Ï¡Ö¡Ê¸¶È×¸¢¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ë²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç²¿²¯¤Ã¤Æ¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Í¤ó¡£¡ÊÎø¤Î¤Ü¤ó¤Á¥·¡¼¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ç¤Ï¡Ë£²²¯¡¢£³²¯¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö·ÀÌó¤·¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡££³£°Ëü½Ð¤»¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ç¡Ä¡£¤½¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤¬£¸£²ËüËç¤âÇä¤ì¤Æ¡£²¶¡¢ÃÎ¤é¤ó¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡Ä¡£¡Ê¤Þ¤µ¤È¤È¡Ë£²¿Í¤Ç¼«Ê¢¤Ç½Ð¤¹¤ä¤ó¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£Ì¡ºÍ»Õ»Ë¾åºÇÂ¿Ëç¿ô¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£