マスカラ界に新星♡キングダムから新色「トゥインクルブラック」登場

テクニックいらずで束感まつげが叶うと人気の「キングダム 束感カールマスカラ」から、待望の新色「トゥインクルブラック」が登場しました。透け感のあるブラックに繊細なオーロラパールをプラスし、光の角度でほんのりきらめく“うるキラまつげ”を演出。上品さと抜け感を両立した仕上がりで、日常メイクにも特別なシーンにもぴったりの一本です♡

マスカラ新色「トゥインクルブラック」の魅力

新色「トゥインクルブラック」は、角度によって色が変わるオーロラパールを配合。

ゴミがついているように見えたり、派手になりすぎたりしないよう、パールの粒子の大きさや量にまでこだわっています。

繊細な煌めきが光を受けてまつげにツヤと立体感をプラス。自然な束感ときゅるんとした瞳を叶える、まさに“日常使いできるラメマスカラ”です。

Celvoke新作リップ登場♡ルージュ オー ミューテッドグロウ全10色

テクニックいらずで理想の束感まつげへ

「束感カールマスカラ」は、独自の2ステップコームで誰でも簡単に束感を作れるのが魅力。

①コームで全体に液をなじませ、②束感コイルで毛先を整えるだけで、プロ級の仕上がりが完成します。

さらにカールキープワックス配合で、ビューラーしたての上向きまつげを長時間キープ。まつげケア成分としてヒアルロン酸Naや加水分解コラーゲンも配合し、塗るたびうるおいを与えます。

全6色展開！自分らしい“束感まつげ”を楽しんで

キングダムの束感マスカラシリーズは、「束感カールマスカラ」「束感ロングマスカラ」など全6カラー展開。トゥインクルブラックをはじめ、盛り重視派にもナチュラル派にもぴったりのラインナップが揃います。

どのカラーも水・皮脂に強いWプルーフ処方で、長時間にじみにくいのも嬉しいポイント♪

キングダム 束感カールマスカラ トゥインクルブラック



価格：1,870円(税込)

発売日：2025年11月7日(金)

取扱店舗：PLAZA／LOFT／マツモトキヨシ／ココカラファインほか全国のバラエティショップ

（※一部店舗では取扱いのない場合があります）

繊細な輝きで、あなたの瞳に“ときめき”を♡

ほんのりきらめく「トゥインクルブラック」は、いつものメイクに少しだけ特別感をプラスしてくれる一本。

上品で洗練された印象を叶えながら、にじみにくく快適なつけ心地もうれしいポイントです。この秋冬は、キングダムの新色マスカラで“うるキラ束感まつげ”を楽しんでみませんか？