グラビア界の大本命と呼ばれる俳優の福井梨莉華さん（20）が、旬撮GIRL Vol.26（扶桑社）の表紙＆グラビアに登場しました。



【写真】サウナハット姿がキュートな福井梨莉華さん

旬撮GIRLは、週刊SPA！（扶桑社）で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。本作でシリーズ第26弾となり、6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載しています。



今号の表紙を務めた福井さんは20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りしました。2024年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれています。



今回の舞台はサウナ。汗に濡れる福井さんマシュマロボディ。サウナの熱と程よい湿度に紅潮した白肌は、息をのむほどの艶めかしさです。キュートなサウナハットを被った福井さんとと、オートロウリュサウナを楽しむ様子が描かれています。高温サウナでしっかりと汗をかきながら、顔が火照り頬が赤らむ様子もしっかりととらえています。プライペートでサウナデートをしているような距離感。冷たい水風呂へと入浴する様子や、開放的な空間の中で外気浴でととのう瞬間も激写。福井さんとの最高のひとときを味わえる、熱いカットが多数収録されています。



女優やモデルとして活躍中のスレンダー美女・斉藤里奈さんが裏表紙に登場。松島かのんさん、松本日向さん、ENAさん、瀬戸みるかさんの個性豊かなグラビアが満載です。



【福井梨莉華さんプロフィール】

2005年、岐阜県生まれ。ドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）で女優デビュー。BS時代劇『おいち不思議がたり』（NHK BS）に出演。2024年9月にグラビアデビューし衝撃的な人気を博し、各誌の表紙を飾る。1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が10月29日発売予定。10月17日全国公開予定の映画『ソーゾク』ではチコ役を演じる



【斉藤里奈さんプロフィール】

さいとうりな 24歳 2001年1月1日生まれ 埼玉県出身 T160 2022年10月、ミスマガジン2022でミス週刊少年マガジンを受賞。女優としても活躍し、多数の映画・ドラマに出演。1st写真集「色彩」（講談社）が発売中。最新情報は、X（@rina_pyonpyont）、Instagram（＠rina_pyonpyon）



【松島かのんさんプロフィール】

2006年、愛媛県生まれ。「制コレ22」準グランプリ。現在アイドルグループ「EYECANDY」のメンバーとして活動中。2024 年に3代目シントトロイデンガールズに就任。今後は、チームのシーズン報告会などに出演予定。最新情報は、X（@ kanon_ecdy）、Instagram（＠ kanon401_official）



【松本日向さんプロフィール】

2000年、大阪府生まれ。2016年、HKT48の第4期研究生オーディションに合格。2019年に12thシングル「意志」で表題曲初選抜。2022年にグループから卒業後はグラビアでも活躍。最新情報はX（@hinata__1211）、Instagram（matsumoto_hinata）



【ENAさんプロフィール】

大阪府生まれ。T166。大学卒業後に非常勤の保健室の先生として勤務。2023年にCYBERJAPAN DANCERSに加入。ダンサーとしてさまざまなイベントを沸かせながらグラビアでも活躍。最新情報はInstagram（@cjd_ena）、X（@cjd_ena）



【瀬戸みるかさんプロフィール】

2002年、埼玉県生まれ。アイドルグループ・NEOJAPONISMの最年少センター。中学生時代からコスプレ活動を嗜んでおり、自身で写真集を制作するなどアイドルライブ以外でも精力的に活動。最新情報は公式X（:@NEOJAPO_miruka）