¤ªÈ©¤Î²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡Ä½À¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤È°µ´¬G¥«¥Ã¥×¡¡Åì±À¤¦¤ß¤µ¤ó¤¬µæ¶Ë¤Î´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅì±À¤¦¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¬¥Í½÷»Ò¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´Ý¥á¥¬¥Í¤ÎÅì±À¤¦¤ß¤µ¤ó
º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Åì±À¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë½À¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤È¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£¶ÊÀþÈþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ï¸«¤ë¿Í¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¤ªÈ©¤Î²¹ÅÙ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥§¥Á¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅì±À¤¦¤ß¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤·¤Î¤Î¤á¤¦¤ß¡¡9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡T162¡¦B90(G)W59H100¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¦¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Î¥¬¥ó¥×¥é¤Å¤¯¤ê¤ÎÆ°²è¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï116Ëü¿Í¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@sinonome_umi¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@umi_portrait¡Ë