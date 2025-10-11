¡Ö¸ª¤Ë8»þ´Ö...¡×26ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿àÌÌÇò¤¹¤®áÄÁ»ö¤¬ÏÃÂê¡Ö¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¡ÖÅ·Á³¤Î¹á¿å¤À¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡Ö½éÆþ¾Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ößê¤á¤¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¤ÎÎëÌÚMob.(26)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½Ð¾ì¤·¤¿¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÂç²ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÄÁ»ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸ª¤Ë¥«¥á¥à¥·¾è¤Ã¤Æ¤Í?¡×¤È¡¢9Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖJapan Open Porker Tour¡×¤Ë»²²ÃÃæ¤ÎÎëÌÚ¤¬¥Ý¡¼¥«¡¼Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÎëÌÚ¤Îº¸¸ª¤Ë¤ÏÎÐ¿§¤ÎÊªÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò³ÈÂçÉ½¼¨¤·¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤Ë¥«¥á¥à¥·¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö½éÆþ¾Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¡£¡ÖJapan Open Porker Tour¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÎëÌÚ¤Ï25°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¡Ö8»þ´Ö¥«¥á¥à¥·¤Ä¤±¤Æ¥Ý¡¼¥«¡¼¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½éÆþ¾Þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥«¥á¥à¥·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥á¥à¥·¤Ë¤â¹¥¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â»Å»ö¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎÙ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¤ó?¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊShoulder Bug¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¼é¸î¿À¤À¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤·¤È¤³¤¦¡×¡Ö¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¡ÖÅ·Á³¤Î¹á¿å¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£