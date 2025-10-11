¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¸µ¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¢ÍÌ¾¿Í¤ÎÉã¤È¥µ¥¦¥Ê³Ú¤·¤àà³«Êü2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡ÖÁÇÅ¨♡¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥À¥Ç¥£¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ²á¤®¤ë¤¥¡Á¡×
¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡2017¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÍÌ¾¿Í¤ÎÉã¤È¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤àà³«Êü2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉã¤È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖSaunassa Vol.5¡×(¥á¥Ç¥£¥¢¥½¥Õ¥È)¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤ÉôÅí»Ò¡£Éã¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°¤ÉôÍ´Æó¤È¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿♡¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢²°³°¤Ç³«ÊüÅª¤Ê¿åÃå»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÉãÌ¼¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨♡¡×¡Ö¥À¥Ç¥£¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ²á¤®¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£