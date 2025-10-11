J1アビスパ福岡が11日、本拠地のベスト電器スタジアム（福岡市）で「産学連携キックオフミーティング」を行い、県内4大学の学生やクラブスタッフら約70人と今季ホーム最終戦となる11月30日・G大阪戦の集客策を協議した。5月6日の鹿島戦で記録した今季クラブ最多入場者数（1万4039人）の更新を目指す。

2023年にクラブ初タイトルとなるYBCルヴァン・カップを制覇した福岡だが、その後も観客数は伸び悩む。昨季の1試合平均入場者数はJ1最少の9698人で、今季も9527人でJ1の20チーム中、最も少ない。現状を打開するため、人材派遣会社のエイジェックと福岡大、九州産業大、中村学園大、久留米大が昨年に続き、学生ならではの発想を持ち寄った。田代雅也（32）と橋本悠（23）の両DFも出席。学生たちから集客に向けて選手のサイン提供やPR動画撮影などの協力を求められ、真剣に耳を傾けていた。

昨年は11月末のホーム最終戦・浦和戦に向けて活動し、シーズン最多の1万7161人を動員した。一方で大学や取り組みによっては予想通りの成果が挙げられず、課題が生まれていた。今回も4大学とも学内とSNSを中心にG大阪戦の告知やチケット販売を中心に取り組みつつ、オリジナルグッズ販売や試合当日の観戦を盛り上げる取り組みを検討している。

昨年に続いてミーティングに加わった田代は「昨年の反省を踏まえて継続することと変化することを考えてトライしているのがすごく良かった」と感心した様子。福岡大からは学生による選手の人気投票やリストバンドの開発などを提案され、田代は「リストバンドがはやっていると聞いたのは面白かった。いろんなアイデアが出ていて、実現してほしい」と期待を膨らませた。

福岡大生と話し合うJ1福岡・田代（右から2人目）

福岡大から今季入団したルーキーの橋本は「親近感が湧く考えがいっぱいあった。SNSを通してアビスパを知ってもらうという取り組みは僕も好きなので、どんどん協力していきたい」と積極的な姿勢を示した。橋本は福岡県久留米市の応援アンバサダーも務めており、久留米大との話し合いにも参加した。同市は隣接する佐賀県鳥栖市を本拠地とするJ2サガン鳥栖のファン・サポーターも多い。橋本は「福岡県民だからこそ、アビスパを応援してほしいし、見に来てほしい。何より城後（寿）さんの出身地でもあるので。僕自身もアンバサダーとして力になれば」と語った。

久留米大生と集客について話し合うJ1福岡・橋本（右）

各大学の活動はX（旧ツイッター）の公式アカウント「ベススタ埋めたいPJ」（@uni20241130）で紹介している。