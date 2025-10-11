¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ëÂç´Ø¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë

練習試合・ソフトバンク3軍－ホンダ熊本（11日、みずほペイペイドーム）

¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ø¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤À¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬¡¢3²ó¤Þ¤Ç¤Ë8°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£

¡¡¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£½é²ó¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÀèÆ¬¤«¤éº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡¢º¸Á°ÂÇ¡¢±¦±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤È3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£

¡¡2²ó¤â2°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢3ÈÖÂÇ¼Ô¤Ëº¸µ¾Èô¤òµö¤·¤¿¡£3²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£

¡¡Âç´Ø¤Ï15Æü³«Ëë¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢18Æü¤ÎÂè4Àï¤ËÀèÈ¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£