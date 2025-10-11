¡Ö¤Û¤ó¤È¡¼¡¼Ä¹¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×³èÆ°µÙ»ß¤«¤éÌó2Ç¯...¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Îà½Â´éáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡ÖÆó¿ÍÊÂ¤Ö»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¾¾¤Á¤ã¤ó¡×
¡Ö2Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢µ×¡¹¤Î´é½Ð¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿·¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÂç´îÍø¡¦¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó´ØÏ¢¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤âÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡§11/1¡ÊÅÚ¡Ë¡¦¿½¹þ³«»Ï¡§10/24¡Ê¶â¡Ë¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¾¾ËÜ¤Î²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î2Ç¯¤Û¤ó¤È¡¼¡¼¡¼¡¼¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ªÆó¿Í¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢´¶¼Õ¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¾¾¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¾¾¤Á¤ã¤ó2Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¤Ç¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÌ´¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é¥Ë¥ç¥í¥í°ÊÍè¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢1982Ç¯¤ËÉÍÅÄ²í¸ù¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢°Ê¹ß¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡×ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç!¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¾Ð¤¤³¦¤òÀÊ´¬¡£24Ç¯1·î¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£