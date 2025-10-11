¡Ú¥Î¥¢¡ÛKENTA¤¬GHC²¦ºÂ£Ö£²¡ª¡¡Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤Î°ðÂ¼°¦µ±¤Ë¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤«¤Ö¤ì¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢£±£±Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤Îà¥Á¥§¥¢¥Þ¥óá¤³¤È¥Þ¥µËÌµÜ¡Ê£³£¶¡Ë¤ò²¼¤·¡¢£Ö£²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¡¢ËÌµÜ¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ÏÂ®¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Áê¼ê¥»¥³¥ó¥É¤Ëµ¤¤ò¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¥µ¥¤¥È¡¼¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¡£¾ì³°¤Ç£Ô£²£Ë£Ø¤Î¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤È¥¿¥À¥¹¥±¤Ë¤á¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¡¢ÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£Ó£Ô£Æ¤ÇÊá³Í¤·¤ÆÈ¿·â¡£¹¶Àª¤Ë¤Ê¤ë¤È¥»¥³¥ó¥É¤Ë²ðÆþ¤µ¤ì¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤Ù¤º¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤Þ¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾ì³°Àï¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿£×£×£Å¡¦£Î£Ø£Ô¤ÇÉð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤Î°ðÂ¼°¦µ±¤È¸òºø¤·¡¢¾ìÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥»¥³¥ó¥É¤Î²ðÆþ¤ÈËÌµÜ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡¢¹¶·â¤ò¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¸íÇú¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¥ó¥°¤¬ÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤È¥¿¥À¥¹¥±¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤ËÅÜ¤Ã¤¿°ðÂ¼¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤È¥¿¥À¥¹¥±¤ò¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇÇÓ½ü¤·¡¢°ðÂ¼¤ÏµÒÀÊ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ËÌµÜ¤ÎÌÔ¹¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ô£²£Ë£Ø¤ÎË¸³²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï½ù¡¹¤ËÈ¿·â¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¶¯Îõ¤Ê¾¸ÂÇ¤È½³¤ê¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é£ç£ï¡¡£²¡¡£ó£ì£å£å£ð¤ò·è¤á¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿°ðÂ¼¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡Ö¥³¥ó¥°¥é¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼£Ë£Å£Î£Ô£Á¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Î¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥è¥·¥¡¦¥¤¥Ê¥à¥é¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤³¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼£Ë£Å£Î£Ô£Á¡¢¥æ¡¼¤Î»ý¤Ä¡¢¤½¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¸ò¤¸¤ê¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤óÁ´°÷¤òÂåÉ½¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¡£¤É¤¦¤·¤¿¡¢µÞ¤Ë¡ª¡¡£±Ç¯¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤«¤Ö¤ì¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×¤È±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤°ðÂ¼¤«¤é¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆÀ¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¿¤Î¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤Ï¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï·ù¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡Ö¤ª¤¤°ðÂ¼¡£¥¢¥¤¡¦¥¢¥¯¥»¥×¥È¡¦¥æ¥¢¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÈÄ©Àï¤ò¼õÂú¡£°®¼ê¤ò¤¹¤ë¤È°ðÂ¼¤ËÊú¤¨¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤«¤é¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë°ðÂ¼¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿¼¡¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤È¤ÎÀï¤¤¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤Þ¤Ç¤¬¥Î¥¢´ÑÀï¤Ê¤ó¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤ÆÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£