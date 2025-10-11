◇ア・リーグ 地区シリーズ第5戦 マリナーズ―タイガース（2025年10月11日 シアトル）

試合時間は4時間58分。マリナーズが総力戦を制し、01年以来24年ぶりにリーグ優勝決定シリーズに駒を進めた。

2―2の延長15回、1死満塁で右前にサヨナラ打を放った4番・ポランコがヒーローだ。と同時に、意外性満点の男もチームの勝利に貢献していた。

1点を追う7回。2死一、二塁の好機で、マ軍のダン・ウィルソン監督は7番の指名打者ガーバーに代えて、左打者のカンゾーンを代打に送った。

するとタ軍のA・J・ヒンチ監督もすかさず動き、左腕のホルトンを投入。ここウィルソン監督はコーチの進言を受け、右打者のレオ・リバス内野手を「代打の代打」に送った。

これが自身のポストシーズン初打席。「準備はしていたけど、てっきり代走（での出場）だと思っていたよ」。結果は殊勲の左前適時打。試合を振り出しに戻し、延長戦での劇勝につなげた。

実はリバスはこの日が28歳の誕生日。「目が覚めた時、『今日はいい日になる。誕生日を祝うには最高の日になる』と思ったんだ。試合を通して、そのメンタリティを貫き通したよ」。

ベネズエラ出身。身長1メートル73と小柄で、マイナーで8年間プレー。通算776試合、2661打席をマイナーで経験したすえに昨年、ついにメジャーデビューを果たした。

今季は傘下3Aタコマでプレーしていたが、ベンチ入り枠が拡大された9月にメジャーに再昇格。同10日のカージナルス戦では延長13回にサヨナラ本塁打を放っており、まさにラッキーボーイといえる。

試合後のシャンパンファイトでは、チームのリーグ優勝決定シリーズ進出と自身28歳の誕生日を祝ったリバス。「最高の日だ。最高だよ（Best day ever， Just awesome）」と喜びに浸った。