お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（49）が11日までに自身のブログを更新。小学3年の次男がジャングルジムから落下したことを明かした。

「小学校から電話がかかってくるとどきっとします」と書き始めた小原。「兄弟どちらか？ 何か怪我したのか？！？！ もしくは、ワルさしたか？！ 今朝はさっき登校したばかりなのに電話がかかってきました」と不安をつづり、「誠八が、 ジャングルジムからおちて自分の膝と自分の顔が、ぶつかり？前歯がぐらぐらしてるとのこと。。。。」と次男の誠八くんがケガをしたことを報告した。

「心配と もはや怒り。。。」と心境を打ち明け、「月曜日も誠八が休み時間にこけて腕が曲がらないと電話があったばかり。ご心配ばかりかけて、ほんっとに申し訳ないです」と謝罪。「急いで歯医者さんへ向かい、先生と誠八と合流！適切な処置をしていただき、2週間安静、様子見です」と安静を言い渡されたことも記した。

続く投稿では、永久歯がぐらついていたとし、「骨が脱臼してるようなことらしく、とりあえずお医者さんに元に戻していただけました」とケガの様子を伝えた。