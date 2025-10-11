¡Ú¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Û¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¢¤äÃÄ¡¢¤·¤º¤ë¤é¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È°ìÍ÷
µá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹presents¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤¬11Æü¡¢TBS¤Ç¸á¸å6»þÈ¾¤«¤éÁ´¹ñÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ÁÈ¤ÎÆâÌõ¤Ï½é¿Ê½Ð5ÁÈ¡¢Ï¢Â³¿Ê½Ð¤Î3ÁÈ¡¢ÊÖ¤êºé¤¤Î2ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ÁÈ¤Î¼ç¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¥ë
¢¡¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¡¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸½êÂ°¡£ÉÛÀî¤Ò¤í¤¡Ê84Ç¯1·î28Æü¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡Ë¤È¤ß¤Á¤ª¡Ê84Ç¯12·î29Æü¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡£09Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î»¥ËÚÅìÎÍ¹â½ÀÆ»Éô¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç·ëÀ®¡£½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¢¡¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¡¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò½êÂ°¡£¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¡Ê84Ç¯4·î15Æü¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¤ÈÂç¾¡Ê84Ç¯4·î27Æü¡¢´ä¼ê¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡£º£Ç¯1·î·ëÀ®¡¢1Ç¯ÌÜ¡£½é·è¾¡¡£
¢¡¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡¡Àõ°æ´ë²è½êÂ°¡£¿¢Â¼ÐÒ»Ë¡Ê89Ç¯12·î4Æü¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡Ë¤È¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê88Ç¯8·î4Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡£14Ç¯10·î·ëÀ®¡¢11Ç¯ÌÜ¡£½é·è¾¡¡£
¢¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê89Ç¯6·î25Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê93Ç¯9·î19Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡£¤È¤â¤ËNSCÅìµþ¹»18´üÀ¸¡£16Ç¯·ëÀ®¡£½é·è¾¡¡£
¢¡ÀÄ¿§1¹æ¡¡ÂÀÅÄ¥×¥í½êÂ°¡£±ÝËÜ½ß¡Ê92Ç¯5·î29Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢¥«¥ß¥à¥é¡Ê90Ç¯6·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢²¾²°¤½¤¦¤á¤ó¡Ê91Ç¯7·î17Æü¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥ª¡£17Ç¯5·î·ëÀ®¡¢9Ç¯ÌÜ¡£½é·è¾¡¡£
¢¡¤·¤º¤ë¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£ÃÓÅÄ°ì¿¿¡Ê84Ç¯1·î17Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¤È½ã¡Ê81Ç¯1·î14Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡£¤È¤â¤ËÅìµþNSC9´üÀ¸¡£03Ç¯10·î·ëÀ®¡¢22Ç¯ÌÜ¡£9Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¢¡¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¡¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£¤³¤Æ¤Ä¡Ê87Ç¯12·î16Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Èùõ»³Í´¡Ê91Ç¯3·î11Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡£14Ç¯11·î·ëÀ®¡¢11Ç¯ÌÜ¡£3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¢¡¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£Æ²Á°Æ©¡Ê90Ç¯1·î16Æü¡¢Ê¡°æ¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢ÅÆ¡Ê88Ç¯8·î19Æü¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡£¤È¤â¤ËNSC31´ü¡£09Ç¯·ëÀ®¡£2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¢¡¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®¡¼¥º¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£º´¡¹ÌÚ¿òÇî¡Ê84Ç¯12·î17Æü¡¢ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¤ÈÈ¬ÌÚ¿ò¡Ê82Ç¯3·î10Æü¡¢·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡£¤È¤â¤ËNSCÅìµþ10´üÀ¸¡£09Ç¯6·î·ëÀ®¡¢17Ç¯ÌÜ¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¢¡¤äÃÄ¡¡SMA½êÂ°¡£¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡Ê81Ç¯3·î22Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢ËÜ´Ö¥¥Ã¥É¡Ê82Ç¯12·î23Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢ÃæÅèµü¡Ê82Ç¯6·î23Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥ª¡£07Ç¯4·î·ëÀ®¡¢19Ç¯ÌÜ¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£
»Ë¾åºÇÂ¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô3449ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¡¢18ÂåÌÜ¥¥ó¥°¤Î¾Î¹æ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡£¿³ºº°÷¤ÏÅìµþ03ÈÓÄÍ¸ç»Ö¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¡¢¥í¥Ð¡¼¥È½©»³Îµ¼¡¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¤¸¤í¤¦¤Î5¿Í¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ï·çÀÊ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤ÏÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ´Åö¡£