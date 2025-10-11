妊娠中に夫の不倫が発覚した場合、許すべきか離婚するべきか、悩んでしまいますよね。どちらにしても、夫にはそれ相応の罰を与えないと気が済まないと思います。

今回は、2人目の妊娠中に不倫をした夫へ妻が計画的に仕返しをした話をご紹介いたします。

車を売らせて子どもには触れさせない

「家事も育児も全部私に押し付けて、おまけに職場の後輩と不倫をした夫。しかも私は、2人目を妊娠中の身です。不倫がバレた夫は『離婚は勘弁してほしい』『許してくれ』『子どもが大事なんだ』『産まれてくる子のそばにもいたい』と謝ってきました。

そんな夫を見て私は『まずは車を売ってきて？』と要求。車というのは、夫がボーナスで勝手に購入した、趣味目的の車のこと。夫は反省したつもりなのか知らないけど、愛車を手放し、売ったお金は私が全額もらいました。これで夫は不倫を許してもらって、離婚は免れたと思っていたようですが、許すわけありませんよね。

2人目の出産で里帰りをした私は、夫とはしばらく会わない間に、離婚準備を進めました。そして出産をして夫が病院に来て子どもを抱っこしようとした瞬間、離婚届を渡しました。もちろん車とは別に慰謝料と今後の養育費もきっちり支払う約束をして、離婚しましたよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ これまでの精神的ダメージを考えたら、離婚しか選択肢はありませんよね。車を売って謝罪さえすれば、許してもらえると思う考えが甘すぎます。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。