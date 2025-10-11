タレント明石家さんま（70）と爆笑問題の太田光（60）が11日、TBS系「お笑いの日2025」（午後2時）に生出演。一度限りのコンビで時事ネタ漫才を披露した。

太田が最初に自己紹介「ビートささ…」とかんでしまい、「広末涼子です」とボケ直してスタジオ騒然。さんまからは「お前なぁ、また怒られるぞ、謝罪文書かされるぞ。もう広末涼子いらない」とツッコミが入った。広末をめぐっては、4日深夜放送の「オールスター後夜祭」のクイズ問題をめぐり、同局は謝罪したばかりだった。

さらに、さんまからそそのかされた太田は「高市この野郎！ 公明党と（連立）解消しやがって」と絶叫。さらに「視聴者、俺は前から思ってたけど、素人がSNSやるな！」と声高に宣言。総合司会は「素人がSNSやるな」発言で炎上し、謝罪したチョコレートプラネットの松尾駿、長田庄平。さんまは、2人の反応がいまひとつと判断すると、総合司会席まで乗り込み「そこは、『ワシやないかい！』やぞ」と指導した。

その後も2人は絶好調。太田が「ダウンタウンプラス入らなきゃいけないんでね。大変ですよ。入会金が高い」などと語ると、さんまは「それは言ったらアカン」とツッコミを入れていた。

お笑いの東西レジェンドの合体は生放送当日に明かされた。さんまと太田の楽屋打ち合わせの様子がVTRで公開された。9月某日。控室からは太田が登場。その太田がさんまのいる控室へ。番組によると「太田の熱烈ラブコール」で、さんまとの共演が実現したという。さんまが「お前がネタをつくります言うて…」と切り出すと、太田は「まさか出るとは思ってない誰1人」と驚きの声を上げた。さんま側から「頭だけきっちり行こうか」と提案していた。

総合司会はかまいたちの山内健司と濱家隆一、チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿。スペシャルサポーターはSixTONESのジェシーと田中樹が就任。進行は同局の田村真子アナ。