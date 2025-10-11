　J3第31節が11日に行われ、栃木シティはホームで奈良クラブに3-0で勝利した。この試合でFWピーター・ウタカが決めたゴールが話題となっている。

　ウタカは1-0の後半11分にFW田中パウロ淳一のクロスから追加点を挙げると、圧巻は同28分。ペナルティエリア右でマークされた状態から、軸足の裏を通すヒールで相手の股を抜き、右足で蹴り込んだ。

　このシーンをJリーグ公式X(旧ツイッター/@J_League)が動画で紹介。J1やJ2でも活躍してきた41歳FWに対し、「かっこよ!」「めっちゃオシャレ」「なんすかこのゴール」「J3にウタさんは反則」「本当に41歳…?バケモンだわ」「41歳とは思えないしなやかさ」「本当に凄いわ」と絶賛の声が次々と送られた。

　栃木Cは3-0でゲームを終え、これで4連勝。12日に試合を控えるヴァンラーレ八戸と勝ち点63で並び、得失点差で暫定首位となった。