「バケモン」「41歳とは思えない」FWピーター・ウタカのスーパーゴールに絶賛続々
J3第31節が11日に行われ、栃木シティはホームで奈良クラブに3-0で勝利した。この試合でFWピーター・ウタカが決めたゴールが話題となっている。
ウタカは1-0の後半11分にFW田中パウロ淳一のクロスから追加点を挙げると、圧巻は同28分。ペナルティエリア右でマークされた状態から、軸足の裏を通すヒールで相手の股を抜き、右足で蹴り込んだ。
このシーンをJリーグ公式X(旧ツイッター/@J_League)が動画で紹介。J1やJ2でも活躍してきた41歳FWに対し、「かっこよ!」「めっちゃオシャレ」「なんすかこのゴール」「J3にウタさんは反則」「本当に41歳…?バケモンだわ」「41歳とは思えないしなやかさ」「本当に凄いわ」と絶賛の声が次々と送られた。
栃木Cは3-0でゲームを終え、これで4連勝。12日に試合を控えるヴァンラーレ八戸と勝ち点63で並び、得失点差で暫定首位となった。
ウタカは1-0の後半11分にFW田中パウロ淳一のクロスから追加点を挙げると、圧巻は同28分。ペナルティエリア右でマークされた状態から、軸足の裏を通すヒールで相手の股を抜き、右足で蹴り込んだ。
このシーンをJリーグ公式X(旧ツイッター/@J_League)が動画で紹介。J1やJ2でも活躍してきた41歳FWに対し、「かっこよ!」「めっちゃオシャレ」「なんすかこのゴール」「J3にウタさんは反則」「本当に41歳…?バケモンだわ」「41歳とは思えないしなやかさ」「本当に凄いわ」と絶賛の声が次々と送られた。
ピーター ウタカが個人技でこの日2ゴール目‼️— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) October 11, 2025
ゴール動画
明治安田J3リーグ 第31節
栃木Cvs奈良
3-0
⌚️ 73分
⚽️ ピーター ウタカ(栃木C)#Jリーグ pic.twitter.com/KcZbTV1OlU