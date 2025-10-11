¡ÚÂçËã½ê»ý¡ÛÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Î¡ÈÍ§¿ÍÇÐÍ¥¡ÉÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤â¡ÖÍýÍ³ÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡×SNS¤Çµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡ÄÍ§¿ÍÆ±»Î¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿ÌÀ°Å
¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î24Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤È¶¦Æ±¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬10·î10ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎºÝ¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡ÖÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬º£²ó¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤ÏÌó8¥«·îÁ°¤«¤éÁÜºº¤òÂ³¤±¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤¬À¶¿åÈï¹ð¤Î¼«Âð¤Ë5²ó°Ê¾å¡¢½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È¤È¤â¤ËÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ±óÆ£¤µ¤ó¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÁÜºº¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Æ¼áÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤Î¡ÈÈó¸øÉ½¡É¤ò¤á¤°¤êX¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤Ê¤ó¤ÇÉÔµ¯ÁÊ?ÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¡Õ
¡ÔÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤°Æ·ï¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï?¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡Ö±óÆ£¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£À¶¿åÈï¹ð¤È¤Ï¡¢2018Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤«¤é¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢ÂáÊáÁ°¤Î8·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÇòT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¤¬¿¼¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ï°Õ³°¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌôÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤Î²È¤Ë¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤º²¿ÅÙ¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ØÀ¶¿åÈï¹ð¤Î²È¤Ë¹Ô¤¡¢ÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢°ì´Ó¤·¤Æ´ØÍ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Ò¥é¥¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂçËã¤Î½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢Ë¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Ï12·î8Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤¬¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Í§¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£