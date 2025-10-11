フェンダーミュージック株式会社が、Chilli Beans. とのフェンダーアーティスト・パートナーシップを締結したことを発表した。

Chilli Beans.は2021年にデビューしたMoto(Vo)、Maika(Ba&Vo)、Lily(Gt&Vo)による3人組バンド。作詞・作曲・編曲やクリエイティブまでをメンバー自らで手掛け、ジャンルに捉われない幅広い“チリビ”の世界観を築きあげている。ポップスのキャッチーさとロックのダイナミズムを絶妙にブレンドしたサウンドが特徴で、近年は＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞や＜SUMMER SONIC 2025＞＜LuckyFes’25＞など各種音楽フェスティバルへの出演も果たした。

2023年には、フェンダーが世界の次世代アーティストを支援するグローバルプログラム 「Fender NEXT」 にも選出され、メンバー3人にとって初となるシグネイチャーモデルを2025年10月11日（土）に発売。また発売初日には、原宿・表参道エリアで開催される体験型音楽イベント＜FENDER EXPERIENCE 2025＞のステージに登場し、シグネイチャーモデルを手にしたパフォーマンスを披露する。

◆ ◆ ◆

■Chilli Beans.コメント

バンドを始めた頃から愛用しているフェンダーからシグネイチャーモデルを出せるだけでなく、フェンダーアーティストの一員に迎えていただけること、とても嬉しく思います。フェンダーの長い歴史の中には、数々の名だたるアーティストがいること、彼らが音楽を愛する多くの人の憧れであることをよく知っています。私たちも憧れを抱く1人です。フェンダーアーティストとして私たちにできることは小さなものかもしれませんが、心強いサポートのもと、これからも今まで通り音楽と向き合いながら、より制作に励みたいと思います。よろしくお願いします！

◆ ◆ ◆

■フェンダーミュージック代表取締役社長 アジアパシフィック統括 エドワード・コール コメント

この度、Chilli Beans. をフェンダーアーティストとして迎えられることを大変嬉しく思います。Motoさん、Maikaさん、Lilyさんは、それぞれがギターやベース、ボーカル、そして作詞作曲に至るまで幅広い才能を発揮し、唯一無二の音楽を生み出しています。彼女たちが奏でるキャッチーでありながらエネルギッシュなサウンドは、多くの音楽ファンの心を惹きつけ、新しい世代の音楽シーンを力強く切り拓いていると感じます。また、メンバー3人それぞれの個性を反映した初のシグネイチャーモデルが誕生し、彼女たちがこれを手にしてステージに立つ姿がとても楽しみです。フェンダーは、Chilli Beans.が“思いのまま自由に音楽の翼を広げられるよう”に、全力でサポートしてまいります。Chilli Beans.、フェンダーファミリーへようこそ！

◆ ◆ ◆

フェンダーは今後も本パートナーシップを通じ、Chilli Beans.の音楽活動をあらゆる側面からサポートしていく。