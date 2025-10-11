コレサワが11月12日(水)に4th EP「あたしの恋人 E.P」を配信リリースすることを発表した。

発表が行われたのは、10月11日(土)札幌・ペニーレーン24で行われた＜コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行くツアー＞の追加公演初日にて。今作には今年9月にリリースした「I LOVE ME」を含むタイアップ楽曲3曲に加え、未発表の新曲2曲の計5曲を収録する。コレサワの代名詞である失恋ソングはもちろん、様々なテイストの楽曲が楽しめる作品に仕上がっているとのことだ。

コレサワは現在、＜コレサワ LIVE TOUR 2025あたしを選んだ君と行くツアー＞の追加公演を開催中。さらに2026年1月からは自身初となるZeppツアー＜コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー＞の開催も決定している。

■4th EP「あたしの恋人 E.P」

2025年11月12日(水) 配信リリース ＜収録楽曲＞

1​. あたしの恋人

2​. I LOVE ME (「ワコール」 コラボレーション楽曲)

3​. 前髪 (いち髪「流し前髪キープコーム」CMソング)

4​. もうすぐ大人になっちゃうから(エスエス製薬「お守り EVE」キャンペーンソング)

5​. 優しくない女の子

◾️デジタルシングル「I LOVE ME」 2025年9月17日(水) 配信リリース

https://lnk.to/kore_ILOVEME

◾️＜コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー＞ 2026年

1月24日（土）北海道・Zepp Sapporo

開場 16:00 開演 17:00

問：WESS

info@wess.co.jp

https://wess.jp/ 1月31日（土）大阪・Zepp Namba

開場 16:00 開演 17:00

問：清水音泉

06-6357-3666(平日 12:00〜17:00)

info@shimizuonsen.com 2月1日（日）愛知・Zepp Nagoya

開場 16:00 開演 17:00

問：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100(12:00〜18:00)

https://www.sundayfolk.com/ 2月7日（土）福岡・Zepp Fukuoka

開場 16:00 開演 17:00

問：キョードー西日本

0570-09-2424(月〜土11:00〜15:00)

http://www.kyodo-west.co.jp/main.php 2月15日（日）東京・Zepp DiverCity

開場 16:00 開演 17:00

問：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ◆チケット

チケット代（一般）：￥6,000（税込） ドリンク代別

チケット代（U18）：￥5,000（税込）ドリンク代別 入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：スタンディング

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント