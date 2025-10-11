wacci、「どんな小さな」×『放課後カルテ』コラボMV公開
wacciの楽曲「どんな小さな」が、主題歌を務めるドラマ『放課後カルテ2025秋』の放送を記念し、原作『放課後カルテ』とのコラボレーションMV公開を迎えた。
今回のMVは原作漫画『放課後カルテ』の印象的なイラストを使用し、ドラマのストーリーともリンクする構成で制作されたスペシャル映像。楽曲が持つ温かく力強いメッセージと、原作・ドラマが描く人間ドラマが重なり合うことで、作品世界をより一層深く感じられる仕上がりとなっている。
ドラマと原作、そして音楽が交差する唯一無二のコラボレーション映像としてこの機会にチェックしてほしい。
ドラマ『放課後カルテ』情報
原作：日生マユ『放課後カルテ』（講談社「BE・LOVE」所載）
©︎日生マユ／講談社
脚本：ひかわかよ
音楽：得田真裕
演出：鈴木勇馬
プロデューサー：岩崎秀紀、秋元孝之、大護彰子
協力プロデューサー：大平太
チーフプロデューサー：松本京子
制作協力：オフィスクレッシェンド
製作著作：日本テレビ
■楽曲情報
wacci「どんな小さな」
(作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈）
ストリーミング・ダウンロード：https://wacci.lnk.to/m9aCOP
ライブ情報
■＜wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~＞
10/4(土)東広島芸術文化ホールくらら 大ホール【広島】
OPEN 16:30 / START 17:30
11/2(日)紀南文化会館 大ホール【和歌山】
OPEN 17:00 / START 18:00
11/8(土)Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール【愛知】
OPEN 17:00 / START 18:00
11/15(土)仙台市若林区文化センター【宮城】
OPEN 17:00 / START 18:00
11/16(日)水戸市民文化会館グロービスホール【茨城】
OPEN 17:00 / START 18:00
11/22(土)ユメニティのおがた【福岡】
OPEN 17:00 / START 18:00
11/29(土)NHK大阪ホール【大阪】
OPEN 17:00 / START 18:00
1/10(土)昭和女子大学人見記念講堂【東京】
OPEN 16:00 / START 17:00
フェス・イベント出演情報
■＜香川大学医学部 第46回 香川大学医学部祭2025＞
日時：10/12(日) OPEN 15:00 / START 15:30
会場：香川大学医学部体育館【香川】
■＜WEST. 初の主催フェス “WESSION FESTIVAL 2025”＞
日時：10/13(月・祝) OPEN 11:00 / START 13:00
会場：万博記念公園 東の広場【大阪】
■＜Penthouse presents “Brandnew Dancehall”＞
日程：10/25(土)
会場：名古屋 COMTEC PORTBASE【愛知】
■＜徳島大学「第73回 徳島大学 常三島祭」＞
日時：11/1(土) OPEN 17:00 / START 17:30
会場：徳島大学常三島キャンパス体育館【徳島】
■＜FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”＞
日時：12/20(土) OPEN 15:00 / START 16:00
会場：横浜BUNTAI【神奈川】
アンコール公演情報
■＜wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~ in Seoul＞
日程：2026/1/24(土) 開場17:00開演18:00
会場：WANDERLOCH HALL【ソウル】
https://www.wanderlochhall.com/
■＜wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~ in Taipei＞
日程：2026/1/31(土) 開場17:00開演18:30
会場：MOONDOG【台北】
https://www.moondog10times.com/
【wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~ in Taipei JTB オフィシャルツアー】
2026/1/30(金)出発〜2/1(日)帰国のJTBオフィシャルツアープランを実施いたします。
本プランは、オフィシャルファンクラブ「wacci荘」の皆さまを対象として販売をいたします。
発着プラン：羽田空港/関西国際空港 発着
※詳細は10月中旬に発表いたします。
リリース情報
■「一粒」
2025年10月29日(水)配信リリース
作詞・作曲：橋口洋平 編曲：因幡始
■「彼女じゃなくなるのに」
2025年9月14日(日)配信リリース
https://wacci.lnk.to/0slC5C
作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈
関連リンク
◆wacci 15周年特設サイト
◆wacci オフィシャルサイト
◆wacci オフィシャルTikTok
◆wacci オフィシャルX
◆wacci オフィシャルInstagram
◆wacci オフィシャルYouTube Channel