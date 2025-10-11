wacciの楽曲「どんな小さな」が、主題歌を務めるドラマ『放課後カルテ2025秋』の放送を記念し、原作『放課後カルテ』とのコラボレーションMV公開を迎えた。

今回のMVは原作漫画『放課後カルテ』の印象的なイラストを使用し、ドラマのストーリーともリンクする構成で制作されたスペシャル映像。楽曲が持つ温かく力強いメッセージと、原作・ドラマが描く人間ドラマが重なり合うことで、作品世界をより一層深く感じられる仕上がりとなっている。

ドラマと原作、そして音楽が交差する唯一無二のコラボレーション映像としてこの機会にチェックしてほしい。

ドラマ『放課後カルテ』情報

ライブ情報 ■＜wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~＞ 10/4(土)東広島芸術文化ホールくらら 大ホール【広島】

OPEN 16:30 / START 17:30 11/2(日)紀南文化会館 大ホール【和歌山】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/8(土)Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール【愛知】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/15(土)仙台市若林区文化センター【宮城】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/16(日)水戸市民文化会館グロービスホール【茨城】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/22(土)ユメニティのおがた【福岡】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/29(土)NHK大阪ホール【大阪】

OPEN 17:00 / START 18:00 1/10(土)昭和女子大学人見記念講堂【東京】

OPEN 16:00 / START 17:00

フェス・イベント出演情報

■＜香川大学医学部 第46回 香川大学医学部祭2025＞

日時：10/12(日) OPEN 15:00 / START 15:30

会場：香川大学医学部体育館【香川】 ■＜WEST. 初の主催フェス “WESSION FESTIVAL 2025”＞

日時：10/13(月・祝) OPEN 11:00 / START 13:00

会場：万博記念公園 東の広場【大阪】 ■＜Penthouse presents “Brandnew Dancehall”＞

日程：10/25(土)

会場：名古屋 COMTEC PORTBASE【愛知】 ■＜徳島大学「第73回 徳島大学 常三島祭」＞

日時：11/1(土) OPEN 17:00 / START 17:30

会場：徳島大学常三島キャンパス体育館【徳島】 ■＜FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”＞

日時：12/20(土) OPEN 15:00 / START 16:00

会場：横浜BUNTAI【神奈川】

アンコール公演情報 ■＜wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~ in Seoul＞

日程：2026/1/24(土) 開場17:00開演18:00

会場：WANDERLOCH HALL【ソウル】

https://www.wanderlochhall.com/ ■＜wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~ in Taipei＞

日程：2026/1/31(土) 開場17:00開演18:30

会場：MOONDOG【台北】

https://www.moondog10times.com/ 【wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~ in Taipei JTB オフィシャルツアー】 2026/1/30(金)出発〜2/1(日)帰国のJTBオフィシャルツアープランを実施いたします。

本プランは、オフィシャルファンクラブ「wacci荘」の皆さまを対象として販売をいたします。 発着プラン：羽田空港/関西国際空港 発着

※詳細は10月中旬に発表いたします。

リリース情報

■「一粒」

2025年10月29日(水)配信リリース

作詞・作曲：橋口洋平 編曲：因幡始 ■「彼女じゃなくなるのに」

2025年9月14日(日)配信リリース

https://wacci.lnk.to/0slC5C

作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈

関連リンク