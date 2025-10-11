目先波乱は仕込みの好機、グロース市場銘柄で迎え撃つ究極の8連弾 ＜株探トップ特集＞
―グロース市場も東証の「鶴の一声」で覚醒へ、年末にかけ変身期待の銘柄群が目白押し―
週末10日の東京株式市場は日経平均株価が491円安の4万8088円と反落した。公明党の連立離脱に伴う政局不安などが取り沙汰されているが、10月に入って日経平均は急速に水準を切り上げ、スピード警戒感も常に意識されていたことから、ここでの深押しはチャンスともなる。高市トレードでやや期待先行で買われ過ぎた反動も拭えないが、それは大勢トレンドの下降転換を意味するものではない。あくまで上昇トレンドの中での買い場を探る場面と前向きに捉えたい。
●見落とされていたグロース市場銘柄に光
プライム市場の主力銘柄に投資資金が集まるなか、中小型株にはここまでむしろ向かい風の強い相場環境が意識され、特にグロース株という範疇では代表的な「東証グロース市場指数」と「東証グロース市場250指数」がいずれも8月下旬を境に下値を探る展開を強めた。9月下旬から10月上旬にかけて下げが加速する形となり、粘っていた投資家の見切り売りがかさんだことを物語っている。しかし、これによってシコリ玉が解消し、早晩売り一巡感から仕切り直しの動きが期待できそうだ。個人投資家の土俵でもある東証グロース市場の有望株は今が仕込みの季節となる。
今年の8月下旬以降はグロース市場にとって厳しい地合いとなったが、これは主力株に海外マネーなどの大口資金が一極集中的に向かったことが背景にある。時価総額上位銘柄でなければ株にあらずといった趣きで、いうなればゲリラ豪雨に見舞われ水浸しとなったような状態であった。だが、グロース市場はプライム市場に常に劣後するかといえば決してそういうことはない。何事も順番なのである。
●投資マネーのローテーションが始まる
グロース250指数は日経平均やTOPIX同様、今年4月7日に年初来安値534.55をつけた後急速な上昇波動を描き、8月19日には800.62と800台に乗せる形で年初来高値を更新した。この時、日経平均も4万3546円29銭の最高値を更新しているが、年初来安値からの上昇率を比べると日経平均の39.8％に対し、グロース250指数は49.8％と10ポイントも日経平均を上回っていた。ところが、ここからのトレンドは大きく明暗を分けた。周知の通りこの後に日経平均はいったん下押したものの9月以降は怒涛の上げ潮相場に突入、更に今週に入って一気に上げ足を加速し、10月9日に4万8580円の史上最高値を形成した。他方、グロース250指数は下値模索を続け、9月末を境に急速に下放れる状況となった。2日時点で715.09まで下落するなど日経平均とベクトルの向きは真逆となっている。
しかし、投資マネーの流れは基本的にローテーションであることは過去の事例が証明している。足もとでグロース市場が低迷しているが、プライム市場に買い疲れ感が出てくると、今度はグロース市場に資金シフトされる順番となるのは既定路線といってもよい。同じような景色は昨年も見られた。昨年は8月に令和のブラックマンデーと言われた大暴落に見舞われたが、それ以前の春先から年央にかけてグロース250指数は既に大きく水準を切り下げていた。同じ時間軸で日経平均の方は上昇トレンドが鮮明だった。この時は、グロース市場でのIPOが当該企業の企業価値（＝株価）の頂点という「上場ゴール」問題などが取り沙汰され、「オワコン」と揶揄されるような状況にあった。だが実際はそうではなかった。その後、8月の暴落を経てからの戻り局面で日経平均を凌駕したのである。悲観論が蔓延した時は買い場というのが、株式市場の歴史に刻まれた鉄板セオリーといってよい。