豆柴の大群、初のベストアルバム詳細発表
豆柴の大群が、11月12日にリリースするグループ初となるベストアルバムの詳細を発表した。
タイトルは、『NO BEAN, NO BARK』。プロデューサー・クロちゃん（安田大サーカス）が命名した。「豆がなければ吠えられない」という意味を持ち、豆柴の大群のアイデンティティを象徴するフレーズとなっている。
本作は、グループの象徴ともいえる“豆”と“吠える”をキーワードに、過去から現在、そして未来へと続く豆柴の大群の軌跡を一枚に詰め込んだ作品。
収録楽曲はメンバーによるセレクト。ファン（豆粒）から寄せられていた「現体制で過去曲を歌い直してほしい」という声に応える形で、グループの人気曲を新録ボーカルで収録した。
さらに、シンガーソングライター・ビッケブランカによる書き下ろし新曲「ぱわうぇいっ！」も収録。骨までしゃぶりつくような中毒性たっぷりのトラックと、豆柴の大群らしい遊び心が融合した強力な1曲となっている。
合わせて公開されたジャケットは、大胆に配置された豆の中にメンバーがぎゅっと詰め込まれているユニークなデザイン。タイトル“NO BEAN, NO BARK”の意味を視覚的に表現したビジュアルとなっている。
さらに、クロちゃんの誕生日である12月10日には恵比寿LIQUIDROOMにて自主企画イベントの開催も決定。詳細は後日発表されるとのこと。
『NO BEAN, NO BARK』
2025年11月12日リリース
【初回生産限定盤】AVCD-63763B／￥12,100（税込）
【通常盤】AVCD-63763／￥3,740（税込）
発売元：avex trax
収録内容
【CD】
1.THiS iS 豆柴の大群
2.ぱわうぇいっ！
3.豆柴の大群 -お送りするのは人生劇場- 2025
4.サマバリ -2025
5.FLASH -2025
6.トラスト -2025
7.ガーデニング -2025
8.DADDY -2025
9.クッキー -2025
10.MUST GO -2025
11.Walk -2025
12.大丈夫サンライズ -2025
13.りスタート -2025
【Blu-ray（初回生産限定盤のみ）】
「マメージングカーニバル＠SHIBUYA STREAM HALL（2025.06.08）」
りスタート
ろけっとすたーと
ぷりぷり
恋のかけ算ABCDEFG
サマバリ
Starry Carnival
りロード
ミステリアスパーティー
クッキー
大丈夫サンライズ
今
Walk
MUST GO
I need you
FLASH
そばにいてよ Baby angel
Sing Along Time!
En1 リトライ
En2 DADDY
En3 豆柴の大群 -お送りするのは人生劇場-
【MUSIC VIDEO】
・ミステリアスパーティー
【LYRIC VIDEO】
・リトライ
豆柴の大群 自主企画イベント
開催日：2025年12月10日（水）
会場：恵比寿 LIQUIDROOM
※イベント内容は後日発表予定
