豆柴の大群が、11月12日にリリースするグループ初となるベストアルバムの詳細を発表した。

タイトルは、『NO BEAN, NO BARK』。プロデューサー・クロちゃん（安田大サーカス）が命名した。「豆がなければ吠えられない」という意味を持ち、豆柴の大群のアイデンティティを象徴するフレーズとなっている。

本作は、グループの象徴ともいえる“豆”と“吠える”をキーワードに、過去から現在、そして未来へと続く豆柴の大群の軌跡を一枚に詰め込んだ作品。

収録楽曲はメンバーによるセレクト。ファン（豆粒）から寄せられていた「現体制で過去曲を歌い直してほしい」という声に応える形で、グループの人気曲を新録ボーカルで収録した。

さらに、シンガーソングライター・ビッケブランカによる書き下ろし新曲「ぱわうぇいっ！」も収録。骨までしゃぶりつくような中毒性たっぷりのトラックと、豆柴の大群らしい遊び心が融合した強力な1曲となっている。

合わせて公開されたジャケットは、大胆に配置された豆の中にメンバーがぎゅっと詰め込まれているユニークなデザイン。タイトル“NO BEAN, NO BARK”の意味を視覚的に表現したビジュアルとなっている。

さらに、クロちゃんの誕生日である12月10日には恵比寿LIQUIDROOMにて自主企画イベントの開催も決定。詳細は後日発表されるとのこと。

『NO BEAN, NO BARK』

2025年11月12日リリース

【初回生産限定盤】AVCD-63763B／￥12,100（税込）

【通常盤】AVCD-63763／￥3,740（税込）

発売元：avex trax 収録内容

【CD】

1.THiS iS 豆柴の大群

2.ぱわうぇいっ！

3.豆柴の大群 -お送りするのは人生劇場- 2025

4.サマバリ -2025

5.FLASH -2025

6.トラスト -2025

7.ガーデニング -2025

8.DADDY -2025

9.クッキー -2025

10.MUST GO -2025

11.Walk -2025

12.大丈夫サンライズ -2025

13.りスタート -2025 【Blu-ray（初回生産限定盤のみ）】

「マメージングカーニバル＠SHIBUYA STREAM HALL（2025.06.08）」

りスタート

ろけっとすたーと

ぷりぷり

恋のかけ算ABCDEFG

サマバリ

Starry Carnival

りロード

ミステリアスパーティー

クッキー

大丈夫サンライズ

今

Walk

MUST GO

I need you

FLASH

そばにいてよ Baby angel

Sing Along Time!

En1 リトライ

En2 DADDY

En3 豆柴の大群 -お送りするのは人生劇場- 【MUSIC VIDEO】

・ミステリアスパーティー 【LYRIC VIDEO】

・リトライ

