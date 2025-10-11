日本でも“圧倒的な存在感”でバズり、大ブレイク中の人気女子レスラーが故郷オーストラリアに帰還。リングで見せる“最狂女子”の姿とは一変した、柔らかい笑顔が注目を集めている。

【映像】コワモテ美女レスラー、サプライズで見せた“別人級スマイル”

WWEオーストラリア公式アカウントが、地元出身のスーパースター、リア・リプリーの凱旋イベントの様子を投稿し、大きな話題を呼んだ。

パースで開催される「クラウン・ジュエル」のキックオフ・イベントには多くのファンが集結。10月11日に28歳の誕生日を迎えるリアを「ハッピー・バースデー」の大合唱で祝福した。

会場入りしたリアは、温かい歓迎に噛みしめるような満面の笑顔で応じ、この粋なサプライズに感激。彼女の凱旋を象徴する映像は、ファンとの絆を示す一幕として瞬く間に拡散された。

ファンからは「誕生日おめでとう、故郷へおかえり」「プレバースデーおめでとう！3度目の王者を目指して」や「クラウン・ジュエルでカブキ・ウォリアーズをぶっ飛ばせ」といった応援コメントに加え、「地元凱旋めっちゃ嬉しい」「いいサプライズだな、ファンとして誇らしい」とポジティブな声が相次いだ。

WWE女子部門のトップとして、ゴス・メイクと迫力あるファイトで人気を集めるリア。10月17日（金）、18日（土）には東京・両国国技館で開催される「WWE SuperShow Japan」への来日も決定しており、“最狂女子”のインパクトと普段のナチュラルメイクでの美貌とのギャップが日本でも注目されている。

「クラウン・ジュエル」では、日本人スーパースターのイヨ・スカイと友情タッグを結成。抗争中の“カブキ・ウォリアーズ”アスカ＆カイリ・セインとの対戦が控えている。日本人同士の遺恨に巻き込まれる形となったリアだが、女子戦線の最重要ストーリーを動かすキーパーソンとして大会を盛り上げる存在となりそうだ。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved