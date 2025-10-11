ブリュワーズのパット・マーフィー監督がナ・リーグ地区シリーズ第5戦を翌日に控え、取材に応じました。

本拠地で連勝スタートを飾りましたが、敵地で連敗。2勝2敗となり、勝った方がドジャースが待つリーグ優勝決定シリーズに進みます。この日は自由参加の練習日で選手たちは汗を流しました。

会見では、主軸のブライス・チュラング選手について質問が上がり、このシリーズで4試合で16打数2安打、打率.125の成績。初戦の最初の打席で先制タイムリーを放つなど2安打を記録しましたが、その後の3試合は快音が聞かれません。

指導やアドバイスをしたのかと聞かれたマーフィー監督は、「選手との継続的な関係性において、今日突然、変えようとか言うようなものではない」と否定。「打者の調整はそうやって行われるものではない。むしろ自信の問題だ。ブライスは初戦を素晴らしい内容で終えた。昨夜のあの打球は、別の環境なら場外へ飛んでいたかもしれない。彼はあと一歩のところにいる」と話します。

さらに地区シリーズでは、18打数1安打と苦戦しているドジャースの大谷翔平選手の名を挙げて、「大谷を見てみろ。史上最高の選手の一人だ――MVP候補だろ？」とこの舞台での戦いの難しさを強調。

「我々はブライスを信じているし、選手たちを信じている。彼らと共に苦楽を共にする。つまり浮き沈みがあるってことだ。(今日は)バッティングゲージの周りを回ったんだ。任意練習を行ったが、全選手が参加した。なかなかいいことだろ？任意練習を設け、シカゴからの移動も重なり、昨夜は君たちと同じく遅くまでかかったが、任意練習に全員が参加した。なかなか良いことだ」と選手たちへの信頼を口にしました。